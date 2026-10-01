Попросили прокомментировать тезисы, насколько мощный и стабильный интернет в Украине. Пожалуйста.

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"Украинский интернет децентрализован, он не умрет, там у всех пиринг друг с другом" – это так. Но есть одно "но". Ну, я публично расскажу о причинах и деталях. Что касается последствий, если сильно упростить, то примерно так: если у тебя сегодня гигабит, то в случае крупного сбоя может остаться один мегабит на несколько месяцев. Написать маме, что у тебя все в порядке – сможешь, а полноценно работать – вряд ли. Это пессимистичный сценарий, но вполне возможен. Будет как с бензином в 2022 году. Несколько месяцев херни, перестройка и потом "у нас все ок".

"В Украине около 2 тысяч независимых провайдеров"... Это не так. В Украине в "Реестре поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг" насчитывается более 5500 организаций. Но не все они являются провайдерами. Откуда же тогда цифра 2000? 2015 – это количество автономных систем, зарегистрированных на украинские компании по данным RIPE на сегодняшний день. Но есть одно "но". Наличие ASN не означает автоматически, что ее владелец – провайдер. ASN может получить любая компания для собственных целей. Коммерческий банк. Университет. Государственное учреждение. И даже индивидуальный предприниматель. Но это не означает, что через эту ASN предоставляются услуги. А какая-то компания, предоставляющая услуги, может зарегистрировать и 3 ASN (не будем показывать пальцами:)), и тогда это не 3 провайдера, а один. Поэтому цифра 2000 – она не имеет никакого отношения к реальности. Просто выдумки. Не стоит выдавать желаемое за действительное. Да, у нас много провайдеров. Но опять есть одно "но". И снова объясню на аналогии. У нас миллионы индивидуальных предпринимателей. Но когда посылка прилетает на один большой склад – сотни индивидуальных предпринимателей пишут, что им прилетела посылка. Потому что они там хранились. С провайдерами такая же история. Не хочу публично вдаваться в подробности.

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"Международные каналы хорошо зарезервированы" – ахаха… Чепуха! Еще до войны у одного крупного оператора (не будем называть его) была проблема: после восьми вечера начинались потери на внешнем канале со стороны AMS-IX. И наши клиенты постоянно нас подталкивали, мол, ваш нидерландский дата-центр плохо работает. И каждый вечер приходилось им объяснять, со всеми техническими подробностями, трейсрутами, МТР, смоукпингами, что проблема не у нас. А проблема у провайдера клиента. А точнее, не у провайдера самого клиента, а у того провайдера вышестоящего уровня, который предоставляет каналы провайдеру клиента. Поэтому, если международного канала не хватает в штатном режиме, и в часы пик он упирается в полку, то как он будет работать, когда отвалятся остальные и нагрузка на этот канал возрастет в 10 раз или в 30 раз? См. тезис 1.

Главные истории дня

"Уверения в том, что все однозначно будет в порядке, потому что у нас самый интернетный интернет в мире" – это полный бред. Это не так. Степень неприятностей предсказать невозможно. Она может быть небольшой, а может быть и очень большой. Будет зависеть от наглости врага и сообразительности наших специалистов по связи. Но вряд ли произойдет полное отключение, однако переход с сервиса условного уровня "5G" на "EDGE" – это вполне возможный и реальный сценарий.

"Потеря крупного узла не отключает интернет". Это правда. Но опять есть одно "но". Перекрытие крупного проспекта не останавливает движение. Оно вызывает большие пробки на объездных маленьких улицах и сильно снижает скорость. См. тезис 1.

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Самое уязвимое место – крупные точки обмена трафиком и узлы коммутации. Правда. Нечего добавить. Есть еще уязвимые места, но о них пока не слышно, и свинособаки доберутся до них лет через 5. Не будем помогать.

"Уничтожение дата-центра ≠ уничтожение интернета" Это правда. Бэкап – это все. Бэкап можно развернуть где угодно. Системные администраторы делятся на 2 типа: те, кто делает бэкап, и те, кто ПОКА что нет. Но восстановление из резервной копии требует времени.

"Угроза провайдерам последней мили" – даже не рассматриваем. Это не точка для ударов. Здесь нет никакой угрозы вообще. Это как бить по киоскам с пивом вместо пивозавода.

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"Главная общая уязвимость – электропитание". Полная чепуха. Так было в 2022 году. Вывести из строя электричество и связь можно было тогда. И в этом был бы смысл. И я уже писал, что в 2022 году молча удивлялся, почему свинособаки этого не сделали. Но и слава Богу. Теперь это уже не так. Это вообще уже не проблема. Все на инверторах, панелях, генераторах, подпольные запасы топлива на всю зиму. Забудьте. Вообще не вопрос.

"Имейте резерв в виде двух провайдеров". Полная чепуха. Хотя бы потому, что никто не поинтересуется, кто владеет инфраструктурой у этих двух провайдеров. См. абзац о складах. Если тебе действительно нужен резерв для работы – это Старлинк. Если интернет для тебя не критичен и хватит просто переписки – резерв тебе не нужен вообще. В крайнем случае найдешь кафе, где можно подключиться и отправить сообщение.

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Но если твоя работа связана с интернетом и ты этим зарабатываешь – только StarLink гарантирует тебе нормальную работу (и зарплату). Может, наземная связь справится и катастрофы не будет – такое тоже возможно. Никто не знает, как будет на самом деле, это туман войны. Но в этом тумане есть только одна 100% гарантия – StarLink. Мы закупили определенное количество терминалов на зиму и поместили их на склад. Чтобы даже при сценарии "все работают удаленно из дома", у каждого был Старлинк, обслуживание клиентов не страдало, а наши сотрудники могли работать безопасно (оттуда, где они считают это безопасным, ведь это место может меняться со временем), зарабатывать и кормить свои семьи.

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"Цена вырастет". Это факт на 100%. В некоторых случаях она может вырасти в несколько раз! Факторов для этого несколько. Осложненная и более дорогая логистика. Работа датацентра от генератора: чем дольше нет электричества – тем больше расход топлива (это дорого). Баланс спроса и предложения: вывод из строя мощностей одного датацентра приводит к тому, что клиент ищет новые мощности в других датацентрах, спрос растет, предложение падает (поскольку мощности выводятся из строя). Ну и главное: дефицит чипов – из-за бума ИИ, цена на комплектующие (особенно память и диски) выросла за последние несколько лет на отдельные комплектующие в десятки раз! Серверы, заказанные несколько лет назад, стоили значительно дешевле, чем те, которые будут заказываться сейчас.

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Резюме: Хуже будет – точно. Насколько хуже – кто знает. От "немного хуже" до "почти гаплик". Совсем плохо не будет. Через несколько месяцев восстановимся. Дороже будет всем – 100%. Кто зависит от онлайн – принимайте меры. Но это будет стоить. Кто может потерпеть ради экономии – потерпите. Но будьте готовы к неудобствам. Ну и, да... Бэкапы! Обязательно всем!

P.S. Ну и, да! Если вы увидели кого-то, кто точно знает, что будет с украинским интернетом зимой 2026 года, и дает какие-то прогнозы – не верьте ему, он просто хочет вашего внимания. Никто не знает, как будет точно.

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