''Героический поступок'': спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото

Российский обстрел "Бандеролями" Приднепровской железной дороги убил сотрудника "УЗ" Андрея Плотникова, заместителя начальника дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел. Мужчина погиб утром в пятницу, 9 октября, когда государство-агрессор нанесло повторный удар по железнодорожной инфраструктуре.

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Плотников помогал коллегам эвакуироваться и проверял, все ли успели добраться до безопасных мест, когда произошла трагедия. Об этом сообщил в Facebook председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

Он отметил, что информация обнародована с опозданием, чтобы родные железнодорожника узнали о его смерти лично, а не из новостей.

Как погиб сотрудник Приднепровской железной дороги

Известно, что Плотников находился на рабочем месте, когда увидел угрозу повторных ударов "Бандеролями" через соответствующие ресурсы УЗ.

"Андрей распорядился срочно отвести дрезину энергетиков, скомандовал всем подчиненным отбыть с места работ в безопасность, спасая их, сам же оставался до последнего убедиться, что все успели... И сам не успел буквально на считанные секунды – оказался в эпицентре коварного удара", – рассказал глава правления компании.

Он назвал поступок погибшего героическим, а действия врага – бесчеловечными. Российские "Бандероли" охотятся за теми, кто ремонтирует, восстанавливает и возвращает движение.

Перцовский подчеркнул, что УЗ следует держаться "не на героизме, а на четких протоколах, которые должны работать без исключений".

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"Никакая скорость в восстановлении не стоит жизни и того, что сын не увидит отца. Поэтому продолжается тщательный разбор ситуации – они не должны повторяться. Беречь нужно и технику, и подчиненных, но и обязательно – себя!" – заявил Перцовский.

Что известно об Андрее Владимировиче Плотникове

Мужчина посвятил "Укрзалізниці" 25 лет своей жизни. У него остались жена, которая тоже работает на железной дороге, и 11-летний сын.

"Мы потеряли чрезвычайно достойного и сильного специалиста и мужественного человека. Склоняем голову. Продолжаем движение – теперь и в честь Андрея!" – написал председатель правления компании.

Главные истории дня

Как ранее сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" с 20 октября прекратит курсирование двух поездов: № 31/32 Запорожье – Перемышль и № 79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов. Решение связано с ухудшением ситуации с безопасностью и значительным снижением пассажиропотока.