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"Героический поступок": спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
"Героический поступок": спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото
Андрей Владимирович Плотников погиб. Источник: фото железнодорожника опубликовал Александр Перцовский

Российский обстрел "Бандеролями" Приднепровской железной дороги убил сотрудника "УЗ" Андрея Плотникова, заместителя начальника дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел. Мужчина погиб утром в пятницу, 9 октября, когда государство-агрессор нанесло повторный удар по железнодорожной инфраструктуре.

Плотников помогал коллегам эвакуироваться и проверял, все ли успели добраться до безопасных мест, когда произошла трагедия. Об этом сообщил в Facebook председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

Он отметил, что информация обнародована с опозданием, чтобы родные железнодорожника узнали о его смерти лично, а не из новостей.

Как погиб сотрудник Приднепровской железной дороги

Известно, что Плотников находился на рабочем месте, когда увидел угрозу повторных ударов "Бандеролями" через соответствующие ресурсы УЗ.

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"Андрей распорядился срочно отвести дрезину энергетиков, скомандовал всем подчиненным отбыть с места работ в безопасность, спасая их, сам же оставался до последнего убедиться, что все успели... И сам не успел буквально на считанные секунды – оказался в эпицентре коварного удара", – рассказал глава правления компании.

Он назвал поступок погибшего героическим, а действия врага – бесчеловечными. Российские "Бандероли" охотятся за теми, кто ремонтирует, восстанавливает и возвращает движение.

Перцовский подчеркнул, что УЗ следует держаться "не на героизме, а на четких протоколах, которые должны работать без исключений".

"Никакая скорость в восстановлении не стоит жизни и того, что сын не увидит отца. Поэтому продолжается тщательный разбор ситуации – они не должны повторяться. Беречь нужно и технику, и подчиненных, но и обязательно – себя!" – заявил Перцовский.

Что известно об Андрее Владимировиче Плотникове

Мужчина посвятил "Укрзалізниці" 25 лет своей жизни. У него остались жена, которая тоже работает на железной дороге, и 11-летний сын.

"Мы потеряли чрезвычайно достойного и сильного специалиста и мужественного человека. Склоняем голову. Продолжаем движение – теперь и в честь Андрея!" – написал председатель правления компании.

''Героический поступок'': спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото

Украинского железнодорожника убил российский обстрел. Источник: Facebook Александра Перцовского

''Героический поступок'': спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото

Полный текст поста. Источник: Скриншот Facebook Александра Перцовского

Как ранее сообщал OBOZ.UA,  "Укрзалізниця" с 20 октября прекратит курсирование двух поездов: № 31/32 Запорожье – Перемышль и № 79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов. Решение связано с ухудшением ситуации с безопасностью и значительным снижением пассажиропотока.

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