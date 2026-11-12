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Google открыл регистрацию на обновленную бесплатную программу по ИИ

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
174
Google открыл регистрацию на обновленную бесплатную программу по ИИ
"Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ" на платформе Coursera. Источник: Google

Google объявляет о старте новой волны бесплатной учебной программы "Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ" на платформе Coursera.

Для украинских пользователей доступно 20 000 бесплатных лицензий. Главное обновление этой волны – новый практический курс "ИИ для развертывания приложений" (вайбкодинг). Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Практический ИИ и вайбкодинг: как построено обучение

Программа призвана помочь участникам освоить актуальные навыки работы с искусственным интеллектом: от базовых принципов, аналитики, коммуникаций и креатива – до создания собственных цифровых решений и развертывания приложений с помощью подхода вайбкодинга.

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Ключевые особенности учебного процесса:

  • Без технических барьеров: Программа рассчитана на участников без предварительного опыта в разработке или специального технического образования.
  • Гибкий темп: 8 курсов, доступных онлайн для самостоятельного прохождения в удобное время.
  • Практическая база: Короткие видео продолжительностью до 10 минут, практические лабораторные работы на основе реальных рабочих кейсов, тесты для самопроверки и дополнительные материалы для профессионального роста.
  • Сертификация: Участники получают сертификат за каждый пройденный курс отдельно, а также итоговый сертификат за успешное завершение всей программы из 8 модулей.

Для всех желающих на второй неделе обучения 25 ноября в 17 часов состоится открытый вебинар на тему вайбкодинга с экспертом по ИИ. Прохождение вебинара не является обязательным и не требует специальных технических знаний. Во время сессии организаторы ответят на часто задаваемые вопросы о регистрации и процессе обучения, а выпускники прошлых волн поделятся собственными историями карьерных трансформаций.

"За четыре волны более 30 тысяч украинцев воспользовались лицензиями на учебные программы Coursera и сделали ИИ своей ежедневной привычкой для работы и личных дел. Сегодня эти навыки позволяют быстро воплощать любые идеи без сложного технического бэкграунда, поэтому мы рады помогать людям раскрывать свой потенциал и уверенно двигаться вперед", – Орест Бавда, руководитель отдела маркетинга Brand & Reputation Google Украина.

Организационную и техническую поддержку участников на платформе Coursera обеспечивают партнерские организации: Украинский ветеранский фонд, Veteran Hub, Киевская школа экономики (KSE), EdEra, ГО "Девушки", Ресурсный центр ГУРТ, Beetroot Academy, Харьковский ИТ Кластер, БО "Украинская образовательная платформа" и ИСАР Единение.

Как присоединиться

  • Регистрация: открыта с 10 ноября до 10 декабря по ссылке.
  • Продолжительность обучения: 2 месяца.
  • Принцип отбора – по качеству заполнения заявки и очередности подачи. Приоритет будет предоставляться ветеранам, военнослужащим, членам их семей, а также женщинам, которые стремятся развивать карьеру в технологической сфере.
  • Для выпускников первой волны: Участники предыдущих волн могут повторно пройти курсы, освоить новый модуль по вайбкодингу и получить новый итоговый сертификат

Важно: На первом этапе регистрироваться непосредственно на платформе Coursera не нужно. После подачи заявки на сайте необходимо дождаться письма-подтверждения с инструкциями по активации доступа на электронную почту, указанную при регистрации. Письмо поступит от Coursera и организации-партнера, которая будет сопровождать процесс обучения.

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