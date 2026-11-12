Google открыл регистрацию на обновленную бесплатную программу по ИИ

Google объявляет о старте новой волны бесплатной учебной программы "Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ" на платформе Coursera.

Видео дня

Для украинских пользователей доступно 20 000 бесплатных лицензий. Главное обновление этой волны – новый практический курс "ИИ для развертывания приложений" (вайбкодинг). Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Практический ИИ и вайбкодинг: как построено обучение

Программа призвана помочь участникам освоить актуальные навыки работы с искусственным интеллектом: от базовых принципов, аналитики, коммуникаций и креатива – до создания собственных цифровых решений и развертывания приложений с помощью подхода вайбкодинга.

Ключевые особенности учебного процесса:

Без технических барьеров: Программа рассчитана на участников без предварительного опыта в разработке или специального технического образования.

Программа рассчитана на участников без предварительного опыта в разработке или специального технического образования. Гибкий темп: 8 курсов, доступных онлайн для самостоятельного прохождения в удобное время.

8 курсов, доступных онлайн для самостоятельного прохождения в удобное время. Практическая база : Короткие видео продолжительностью до 10 минут, практические лабораторные работы на основе реальных рабочих кейсов, тесты для самопроверки и дополнительные материалы для профессионального роста.

: Короткие видео продолжительностью до 10 минут, практические лабораторные работы на основе реальных рабочих кейсов, тесты для самопроверки и дополнительные материалы для профессионального роста. Сертификация: Участники получают сертификат за каждый пройденный курс отдельно, а также итоговый сертификат за успешное завершение всей программы из 8 модулей.

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Для всех желающих на второй неделе обучения 25 ноября в 17 часов состоится открытый вебинар на тему вайбкодинга с экспертом по ИИ. Прохождение вебинара не является обязательным и не требует специальных технических знаний. Во время сессии организаторы ответят на часто задаваемые вопросы о регистрации и процессе обучения, а выпускники прошлых волн поделятся собственными историями карьерных трансформаций.

"За четыре волны более 30 тысяч украинцев воспользовались лицензиями на учебные программы Coursera и сделали ИИ своей ежедневной привычкой для работы и личных дел. Сегодня эти навыки позволяют быстро воплощать любые идеи без сложного технического бэкграунда, поэтому мы рады помогать людям раскрывать свой потенциал и уверенно двигаться вперед", – Орест Бавда, руководитель отдела маркетинга Brand & Reputation Google Украина.

Главные истории дня

Организационную и техническую поддержку участников на платформе Coursera обеспечивают партнерские организации: Украинский ветеранский фонд, Veteran Hub, Киевская школа экономики (KSE), EdEra, ГО "Девушки", Ресурсный центр ГУРТ, Beetroot Academy, Харьковский ИТ Кластер, БО "Украинская образовательная платформа" и ИСАР Единение.

Как присоединиться

Регистрация : открыта с 10 ноября до 10 декабря по ссылке.

: открыта с по ссылке. Продолжительность обучения: 2 месяца.

2 месяца. Принцип отбора – по качеству заполнения заявки и очередности подачи. Приоритет будет предоставляться ветеранам, военнослужащим, членам их семей, а также женщинам, которые стремятся развивать карьеру в технологической сфере.

– по качеству заполнения заявки и очередности подачи. Приоритет будет предоставляться ветеранам, военнослужащим, членам их семей, а также женщинам, которые стремятся развивать карьеру в технологической сфере. Для выпускников первой волны: Участники предыдущих волн могут повторно пройти курсы, освоить новый модуль по вайбкодингу и получить новый итоговый сертификат

Важно: На первом этапе регистрироваться непосредственно на платформе Coursera не нужно. После подачи заявки на сайте необходимо дождаться письма-подтверждения с инструкциями по активации доступа на электронную почту, указанную при регистрации. Письмо поступит от Coursera и организации-партнера, которая будет сопровождать процесс обучения.