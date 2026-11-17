До 7 декабря каждый украинец в Украине или за границей может пройти полноценное обучение стоимостью около 20 000 грн.

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Ноябрь обычно означает распродажи и скидки. Образовательная платформа Genius.Space вместо этого предлагает другой формат: полностью бесплатное обучение. До 7 декабря все 55+ профессиональных программ объемом 20–60 часов открыты для украинцев бесплатно.

Среди направлений – дизайн, искусственный интеллект, маркетинг и SMM, видео, IT, финансы, фриланс и предпринимательство, а также курсы софт-скиллов и юридической грамотности. Среди программ – "AI-специалист", "Fullstack-разработчик", "Дата-аналитик", "Бухгалтер ФОП", стоимость отдельных курсов достигает 38 000 грн.

Инициатива, рожденная войной

Идея появилась после начала полномасштабного вторжения. Миллионы людей потеряли работу или жилье либо были вынуждены переехать, и многим нужно было быстро перестроить жизнь и освоить новую профессию.

Тогда команда Genius.Space открыла все курсы без каких-либо условий. Отклик был настолько сильным, что инициатива стала ежегодной. Компания каждый год на несколько месяцев фактически отказывается от продаж, и за четыре года инициативой воспользовались более 1,4 млн украинцев: они получили новую профессию или усовершенствовали навыки.

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В этом году уже зарегистрировались более 167 000 украинцев, и эта цифра ежедневно растет. Самые популярные программы, "SMM-специалист" и "Digital Маркетолог + АІ", получили более 37 000 оценок слушателей каждая.

Кто учится

Курсы выбирают военные и ветераны, которые ищут новую профессию, и родители, регистрирующие детей-подростков. Приходят люди, которые наконец решились уйти с нелюбимой работы, а также украинцы 50+, доказывающие, что учиться никогда не поздно.

"Это значительная и очень важная поддержка, особенно для меня и моих побратимов… возможно, единственный шанс освоить новую профессию", – делится Богдан.

Главные истории дня

После курсов графического дизайна и режиссуры монтажа Елена сменила сферу деятельности. Теперь она работает в мультимедийном отделе Аэрокосмического центра, а в этом году уже записалась на курс AI-video creator.

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Некоторые учатся на платформе уже третий или даже пятый год подряд. Другие только начали и отмечают, что материал изложен четко, по существу и "без воды".

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Как получить доступ

До 7 декабря оставить заявку по ссылке l.genius.space/free В течение 72 часов команда проверяет заявку (возможность только для украинцев). Данные для входа на платформу приходят на e-mail.

До 30 ноября в Instagram и Facebook Genius.Space также проходит конкурс. Каждую неделю среди тех, кто сделал репост, выбирают победителей, которые получают доступ ко всем курсам на целый год.