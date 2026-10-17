Меня все больше беспокоит не только то, что происходит на фронте. Беспокоит то, как легко фронт исчезает из нашего поля зрения.

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Далее текст на языке оригинала.

Моя бульбашка приблизно на 90 відсотків складається з людей, дотичних до війни. Військові, волонтери, люди, які допомагають підрозділам, чекають близьких із фронту або самі пройшли через війну.

І навіть у цій бульбашці дедалі більше місця займає тилова інформація. Політичні сварки, взаємні звинувачення, скандали, нескінченні розбірки. Про це говорять, сперечаються, пишуть десятки дописів. А війна, яка просто зараз триває, відходить кудись убік. Ніби це вже звична частина декорацій.

На Костянтинівському та Краматорському напрямках росіяни продовжують тиснути. Там ідуть важкі бої. Противник намагається просуватися до міст, які для нього є важливими цілями. Це не далекий фоновий сюжет і не чергова карта в стрічці. Це війна, яка забирає людей і щодня змінює становище на фронті.

Я не закликаю всіх цілодобово читати зведення. Але коли навіть люди, які самі дотичні до війни, дедалі частіше відвертаються від головного і перемикаються на тиловий шум, це вже серйозний сигнал.

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Ми ризикуємо звикнути до війни настільки, що перестанемо бачити її як головну реальність країни. А тоді будь-який тиловий скандал здаватиметься важливішим за те, що відбувається там, де сьогодні вирішується наше завтра.

Нам треба повертати увагу до війни. Не для того, щоб жити в постійній тривозі. А щоб не втратити розуміння, що є головним.

Бо війна не зупиняється, поки ми зайняті тиловими сварками.

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