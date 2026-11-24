Представители Фонда Рината Ахметова вместе с тренером по посттравматическому росту, ментором проекта "Молодежь выбирает Украину", защитником Мариуполя Сергеем Яровым и участниками инициативы посетили Лондон, где приняли участие в двух международных встречах, посвященных защите, возвращению и реинтеграции украинских детей и молодежи, пострадавших в результате российской агрессии.

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Первая встреча состоялась в Парламенте Великобритании по инициативе депутата Палаты общин Джоанны Бакстер. В обсуждении приняли участие Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, специальный посланник Генерального секретаря Совета Европы по вопросам положения детей Украины Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, британские парламентарии и представители украинской стороны.

Председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко представила проект "Молодежь выбирает Украину", созданный для поддержки молодых людей в возрасте 18–23 лет, вернувшихся с временно оккупированных территорий или после принудительной депортации. Она рассказала о методологии работы с участниками, которая предусматривает комплексную поддержку: от восстановления психологического состояния и социальной адаптации до получения образования, профессионального самоопределения и построения самостоятельной жизни в Украине.

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"Вернуть ребенка или молодого человека на подконтрольную Украине территорию – это лишь первый шаг. Не менее важно помочь ему вернуть чувство безопасности, доверие, возможность самостоятельно выбирать свое будущее и реализовывать себя. Именно на этом построена наша работа в рамках проекта "Молодежь выбирает Украину". Мы хотим, чтобы молодые люди, пережившие оккупацию и депортацию, не просто адаптировались после возвращения, а имели возможность полноценно жить, учиться, развиваться и строить свое будущее в Украине. И очень важно, чтобы международное сообщество понимало масштаб этой проблемы и подключалось к поиску решений", – отметила Наталья Емченко, председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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О собственном опыте жизни в оккупации, сложном пути возвращения и поддержке, которую он получил от Фонда, рассказал 19-летний Сергей Савченко – участник проекта, ныне студент Киевского политехнического института.

Еще одной важной темой встречи стала судьба детей, получивших физические и психологические травмы из-за российской агрессии. Об этом рассказала Александра Паскаль – 10-летняя гимнастка из Одесской области, потерявшая ногу в результате ракетного удара по Затоке в 2022 году. После протезирования девочка вернулась в спорт и стала амбассадором проекта Фонда Рината Ахметова "Танец свободы" (Dance of Freedom). Вместе с Валерией Козак, руководителем департамента внутреннего аудита SCM, Александра поделилась своей историей восстановления и рассказала о поддержке, которая помогла ей двигаться вперед.

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Продолжением международного диалога стала встреча в Chatham House – Королевском институте международных отношений, одном из ведущих аналитических центров мира. В центре обсуждения с участием Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир были механизмы возвращения украинских детей и молодежи, усиление международного давления на Россию и привлечение европейских институтов к решению этой проблемы.

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Дмитрий Лубинец подчеркнул необходимость совместных международных усилий для спасения детей, которые до сих пор остаются на временно оккупированных территориях или были насильственно вывезены в Россию. В свою очередь, Данило Развозов, участник проекта "Молодежь выбирает Украину", поделился личной историей жизни в оккупации и возвращения домой. Его свидетельства позволили участникам встречи услышать о последствиях российской агрессии не только через статистику, но и через личный опыт молодого человека.

Обе встречи стали площадкой для представления украинского опыта поддержки детей и молодежи, пострадавших от войны, и усиления международного внимания к необходимости их возвращения, защиты и дальнейшей реинтеграции. Ведь возвращение домой должно быть не завершением пути, а началом новой жизни, в которой каждый ребенок и молодой человек будет иметь возможность выбирать собственное будущее.