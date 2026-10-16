Фонд Рината Ахметова собрал молодежь, вернувшуюся из оккупации, на просмотр матча ''Шахтера'' в Лиге чемпионов

В Киеве участники проекта "Молодёжь выбирает Украину" вместе с представителями Фонда Рината Ахметова и партнёрами инициативы посмотрели матч донецкого "Шахтёра" против греческого АЕК в Лиге чемпионов.

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"Мы с участниками проекта, с Министерством молодежи и спорта, с командой Фонда вместе смотрим футбол. Для этих детей это возможность вернуться в украинский футбол. Фонд в этом году представлен на футболках "Шахтера" в этом евросезоне", – объясняет Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

Матч против АЕК – один из восьми матчей Лиги чемпионов, в которых футболисты "Шахтера" будут выходить на поле в футболках с логотипом Rinat Akhmetov Foundation. Это часть сотрудничества Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер" в рамках проекта "Молодежь выбирает Украину". Таким образом, одна из крупнейших футбольных платформ мира поможет сделать истории молодых украинцев, покинувших оккупированные территории, заметными для международной аудитории.

"Мы формируем сообщество. Нам хочется, чтобы наша молодежь встречалась, делилась впечатлениями от проекта, от того, что происходит в их жизни. Сегодня прекрасная возможность просто провести время вместе, пообщаться и поболеть за "Шахтер". Для нас "Шахтер" — очень важный партнер, ведь благодаря ему у вас есть возможность не только посещать матчи, но и путешествовать, знакомиться с новыми людьми и рассказывать свои истории за рубежом", — отметила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

Для участников проекта этот вечер стал особенным: после выезда из оккупированной территории они впервые смотрели футбольный матч в компании единомышленников и болели за любимую команду.

"Очень крутые ощущения. Я сегодня охрип, смотрел матч со своими друзьями. Это было круто. Мне посчастливилось побывать на матче "Шахтера" на "Донбасс Арене", но это было очень давно", – говорит Даниил, участник проекта.

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"Когда вы находитесь в одном помещении и развлекаетесь, общаетесь, то всё равно обмениваетесь опытом, информацией, и вам становится как-то легче и приятнее проводить время", — поделилась впечатлениями ещё одна участница проекта Злата.

К встрече также присоединились партнеры проекта "Молодежь выбирает Украину", они подчеркнули важность сотрудничества государства, общественного сектора и спортивных организаций.

"Это полностью соответствует ценностям этого проекта. Мы создаем возможности для того, чтобы молодежь встречалась, проводила время вместе, общалась с представителями различных сообществ, например, тех, кто занимается спортом или молодежной работой. Сейчас важно понять, что именно интересно молодежи, и предложить это более широкой аудитории", — отметила Ульяна Токарева, заместитель министра молодежи и спорта Украины.

Победа "Шахтера" стала ярким завершением вечера и подарила участникам проекта незабываемые эмоции. Общие переживания и поддержка любимой команды еще больше сблизили молодых людей, для которых такие встречи становятся важной частью возвращения к активной жизни в Украине.

"Молодёжь выбирает Украину" – пилотный проект Фонда Рината Ахметова, Офиса Омбудсмена Украины и Министерства молодежи и спорта Украины для молодых украинцев в возрасте 18–23 лет, возвращающихся с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации.