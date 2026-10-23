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Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
6
Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США
Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар"

Фильм "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марисы Никитюк, выбранный кандидатом на премию "Оскар" от Украины, продолжает свой путь и активно проводит оскаровскую и адвокационную (социального воздействия) кампании в мире. Международную кампанию фильма поддерживает Фонд Рината Ахметова, помогая донести до мировой аудитории истории украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки в результате российской агрессии. Эта поддержка призвана привлечь международное внимание к военным преступлениям и важности восстановления справедливости.

Фильм ''Следы'', который Украина отправила на ''Оскар'', показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар". Источник: Кадры из фильма

Фильм ''Следы'', который Украина отправила на ''Оскар'', показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар". Источник: Кадры из фильма

С 12 по 16 октября режиссер Алиса Коваленко и главная героиня Ирина Довгань посетили серию показов и пресс-встреч в Париже для приглашенных гостей и членов киноакадемии. На одном из показов присутствовал французский философ, режиссер-документалист и военный журналист Бернар-Анри Леви, который каждую неделю пишет обзоры для "Le Point".

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Фильм ''Следы'', который Украина отправила на ''Оскар'', показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар". Источник: пресс-служба

В Берлине, где в феврале 2026 года начался фестивальный путь фильма, состоялся показ "Следов" на кинофестивале Ukrainian Film Festival Berlin, основанном в 2020 году для продвижения украинского кино в Германии. В то же время фильм показали на Киевской Неделе Критики в фокусной программе "Украина-Швейцария". Фильм выбрали швейцарские кинокритики, и картина стала единственной документальной лентой в секции наряду с "Демонами" Наталки Ворожбит и "За победу!" Валентина Васяновича.

Фильм ''Следы'', который Украина отправила на ''Оскар'', показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Ukrainian Film Festival Berlin. Источник: пресс-служба

В конце октября фильм начинает тур США, где состоятся как фестивальные, так и закрытые показы фильма, благодаря которым зрители узнают истории украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки вследствие российской агрессии и отказывающихся молчать. Они борются за справедливость, поддерживают других пострадавших и превращают собственные голоса в силу сопротивления. За последние несколько недель октября фильм "Сліди" (Traces) получил престижные награды на мировых кинофестивалях. Checkpoints Award на Международном кинофестивале в Бергене (BIFF) – это официальная премия BIFF в области прав человека, присуждаемая фестивалем в партнерстве с Фондом прав человека имени Рафто. Ее получают лучшие документальные фильмы о правах человека из конкурсной программы международных фильмов.

Фильм ''Следы'', который Украина отправила на ''Оскар'', показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Checkpoints Award на Международном кинофестивале в Бергене (BIFF). Источник: пресс-служба

Фильм "Следы" получил награду за глубоко сочувственный и кинематографичный портрет выживания, сообщества и сопротивления.

Главная награда Unlimited Hope Film Festival в Бохуме – фильм выбрали лучшим полнометражным документальным фильмом на фестивале фильмов о правах человека, демократии, разнообразии, выживании и сопротивлении геноциду, войнам и несправедливости.

Фильм ''Следы'', который Украина отправила на ''Оскар'', показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Флагманская конференция Международной академии Нюрнбергских принципов – Нюрнбергский форум 2026. Источник: пресс-служба

Напомним, что 16 сентября 2026 года Украина выбрала фильм "Следы" национальным кандидатом на 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Фильм также попал в шорт-лист Премии Европейской киноакадемии, о нем высказалась лауреат Нобелевской премии мира Нави Пиллей. Она поделилась мнением, что "документальное кино может быть чрезвычайно мощным инструментом в борьбе за справедливость" и выразила желание посмотреть "Следы" (TRACES) "о важности признания сексуального насилия, связанного с конфликтом, военным преступлением".

Фильм ''Следы'', который Украина отправила на ''Оскар'', показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар",. Источник: пресс-служба

Для поддержки международного продвижения документального фильма "Следы" Фонд Рината Ахметова предоставил режиссеру Алисе Коваленко стипендию в размере 200 тысяч долларов США (9 млн грн). Эта поддержка направлена на усиление международного присутствия фильма и привлечение внимания мирового сообщества к историям украинских женщин, переживших насилие в результате российской агрессии.

Справка

Режиссер: Алиса Коваленко.Сорежиссер: Марыся Никитюк. Продюсеры: Наталья Либет, Ольга Брегман (2Brave Productions, Украина). Копродюсеры: Виолетта Каминская, Изабели Вуйцик, Дариуш Яблонски (Message Film, Польша). Режиссеры монтажа: Никон Романченко, Алиса Коваленко, Миления Фидлер

Фильм создан при поддержке:

– Польский киноинститут

– Общество помощи еврейским иммигрантам (HIAS)

– Фонд имени Роберта Боша

– Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел (Франция)

– Украинская киноакадемия и грантовая программа в партнерстве с Netflix Fund для Creative Equity

– INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT (IMS)

– Украинский киноинститут | EURIMAGES Fiscal Sponsorship Provided by FiLM iNDEPENDENT

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