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Фильм о военных преступлениях России: в Лондоне покажут ленту "Следы", которую поддержал Фонд Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
371
Фильм о военных преступлениях России: в Лондоне покажут ленту "Следы", которую поддержал Фонд Рината Ахметова
Документального фильма "Сліди" (Traces). Источник: Фонд Рината Ахметова

10 ноября в Лондоне состоится показ документального фильма "Следы" (Traces) режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марисы Никитюк, выбранного кандидатом на нынешнюю премию "Оскар" от Украины.

Ленту представят в рамках Women and the World International Film Festival (WWIFF), который проходит в британской столице с 5 до 12 ноября. "Следы" вошли в расширенную программу Focus on Ukraine. Кроме того, при содействии партнеров инициировано обсуждение затронутых в фильме вопросов в парламенте Великобритании.

Международное продвижение фильма проходит при поддержке Фонда Рината Ахметова. Ранее по личному решению основателя Фонда режиссер Алиса Коваленко получила стипендию в размере 200 тысяч долларов США (9 млн грн) на международную оскаровскую кампанию фильма. Этот вклад направлен на то, чтобы голос украинских женщин был услышан мировым сообществом, а свидетельства о военных преступлениях россии получили максимальный резонанс среди международных зрителей, кинокритиков и политиков.

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Показ в Лондоне продолжает эту важную адвокационную миссию: он позволяет донести правду о пережитом украинками до британской аудитории, подчеркнуть необходимость документирования военных преступлений и привлечения агрессора к ответственности.

Фильм "Следы" рассказывает истории украинских женщин, пострадавших от сексуального насилия во время российской агрессии. Одна из главных героинь – Ирина Довгань, бывшая пленница и основательница общественной организации SEMA Ukraine, которая объединяет пострадавших женщин для документирования преступлений и борьбы за наказание виновных.

Для режиссера Алисы Коваленко эта тема – личная боль: она также пережила сексуальное насилие во время плена на Донбассе в 2014 году. Важным принципом работы над фильмом стало "Ничего о нас без нас" – героини сами определяли, как рассказывать о своем опыте.

"Для меня этот фильм – результат долгого пути от молчания к многоголосью. Преступление – часть истории этих женщин, но это не вся их история", – говорит режиссер.

Украинский фильм "Следы" уже получил четыре награды на трех международных кинофестивалях, в частности приз зрительских симпатий Берлинале-2026 и главную награду жюри фестиваля Movies That Matter в Гааге.

Команда фильма продолжает международную промокампанию. В 2026 году ленту также выбрали для представления Украины на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Шорт-лист претендентов в этой категории объявят 15 декабря 2026 года.

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