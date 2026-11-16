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Энергетики ДТЭК за неделю восстановили электроснабжение для более 1,1 млн семей в четырех областях

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
1,8 т.
Энергетики ДТЭК за неделю восстановили электроснабжение для более 1,1 млн семей в четырех областях
Энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях. Источник: ДТЭК

Энергетики ДТЭК с 9 по 15 ноября восстановили электроснабжение для более чем 1,1 млн семей в четырех областях Украины, которые оставались без света в результате российских атак.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение более чем в 1,4 тысячи населенных пунктов, обесточенных из-за российских обстрелов.

В компании подчеркнули, что из-за усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру уже почти два месяца подряд энергетики ДТЭК еженедельно возвращают свет более чем миллиону семей.

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На прошлой неделе больше всего восстановлений было на Днепропетровщине, которая в течение недели подвергалась постоянным атакам врага. Там энергетики вернули свет в 439,2 тысячи домов.

На Одесщине за этот период удалось восстановить электроснабжение для 306,2 тысячи семей, а на Киевщине – для более чем 209,2 тысячи.

Еще 157,3 тысячи семей снова получили свет на Донетчине, где из-за постоянных боевых действий и обстрелов ситуация остается особенно сложной.

Энергетики начинают восстановительные работы сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение более чем для 6,7 млн домов, обесточенных из-за российских обстрелов.

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