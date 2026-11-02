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Энергетики ДТЭК за месяц восстановили электроснабжение для более 6,7 млн семей после атак России

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
470
Энергетики ДТЭК за месяц восстановили электроснабжение для более 6,7 млн семей после атак России
Ремонтные работы начинают сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС. Источник: ДТЭК

В октябре энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые оставались без света из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в течение октября россияне усилили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетикам удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысячи населенных пунктов.

Больше всего восстановлений было в Киеве, где энергетики вернули электроснабжение более чем 2 млн домов. В Донецкой области свет восстановили для 1,47 млн семей, а в Днепропетровской – для 1,42 млн.

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В то же время в Киевской области электроснабжение вернули почти миллиону домохозяйств, а в Одесской – 812,8 тысячи.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети даже в регионах с наиболее активными боевыми действиями. Ремонтные работы начинают сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более чем 3 млн семей после вражеских атак.

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Российские обстрелыВойна в УкраинеДТЭКремонтГСЧСЭнергетика
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