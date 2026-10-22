''Эмоции зашкаливают'': защитник Мариуполя Виталий Голуб получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

54-летний защитник Мариуполя Виталий Голуб стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали".

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Виталий – уроженец Хмельницкой области. Полномасштабную войну встретил в составе 56-й отдельной механизированной бригады в Мариуполе. В апреле 2022 года во время выполнения боевого задания на комбинате имени Ильича защитник попал в плен. Виталий провел в российском плену более двух лет. В плену Виталий подвергался физическим и психологическим издевательствам: его били, применяли электрошокер и лишали еды. В результате пережитого он получил черепно-мозговую травму, ушибы коленных суставов и двустороннюю тугоухость.

В 2024 году Виталий вернулся из плена в Украину. Из-за последствий пережитого его комиссовали со службы. Теперь собственная квартира станет для защитника пространством, где он сможет обустраивать жизнь после плена. "Эмоции зашкаливают! Спасибо Ринату Леонидовичу за то, что нас не забывают", – говорит защитник.

Квартира полностью обставлена мебелью и оснащена современной техникой, чтобы сделать жизнь защитника и его семьи в новом доме комфортнее. Сертификат и ключи от квартиры Виталию передала Ксения Сухова. Генеральный директор Фонда отметила, что эта поддержка – благодарность за вклад героя в защиту государства.

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"У меня важная миссия от Рината Ахметова и его Фонда – передать эту квартиру. Здесь сделан ремонт, все полностью оборудовано, все необходимое есть. Безмерно благодарим Виталия за героическую оборону города Мариуполя, за оборону нашей родной Украины, за возможность сегодня жить здесь, в родной Украине", – говорит Ксения Сухова.

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Из-за обморожения, которое Виталий перенес в плену, у него были серьезные проблемы с ногами, он нуждался в длительном восстановлении и лечении. Ранее ему помог в этом проект "Серце Азовсталі", от которого защитник получил поддержку.

Председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко в очередной раз подчеркнула: цель проекта – помочь освобожденным из плена защитникам вернуться к активной жизни, почувствовать себя частью сообщества и получить поддержку на пути восстановления и адаптации после пережитого.

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"Наш герой во время плена получил очень тяжелые заболевания. Задача – вернуть ему активную жизнь, ведь человек чрезвычайно активный. То есть, с одной стороны, мы предоставляем квартиры как базу, с другой – с героями работают в рамках других программ "Будущее" и "Здоровье". Собственно, так работает система", – подчеркнула Наталия Емченко.

Программа "Дома" предусматривает обеспечение защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к наполненной жизни после боев и плена.