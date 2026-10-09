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Две-три бригады: сколько военнослужащих вернулись из СОЧ по упрощенной процедуре

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read2 мин
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защитники Украины
Вооруженные силы Украины. Иллюстративное фото. Источник: Генштаб ВСУ

Тысячи украинских военнослужащих вернулись в свои подразделения после самовольного оставления части по упрощенной процедуре. В Министерстве обороны отметили, что это количество сопоставимо с личным составом двух-трех бригад, а значительная часть военных вновь приступила к выполнению боевых задач. После возобновления службы им восстановили денежное и иное обеспечение.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что вернувшиеся военные уже обладают опытом службы и навыками, необходимыми подразделениям.

Значительная часть военных вернулась на боевые должности

По данным Минобороны, значительная часть военнослужащих после возвращения заняла именно боевые должности. Речь идет о людях, которые уже проходили службу и обладают соответствующим опытом и навыками.

После возвращения военные вновь выполняют задачи в составе своих подразделений, а им возобновили денежное и иное обеспечение.

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В Минобороны назвали результаты программы положительными, подчеркнув, что каждый военнослужащий, вернувшийся в ряды Сил обороны, укрепляет армию.

Какие бригады лидируют по количеству возвратившихся

Минобороны также назвало пять подразделений, в которых зафиксировано наибольшее количество фактических возвращений военнослужащих:

- 20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2";

- 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха;

- Третья отдельная штурмовая бригада;

- 63-я отдельная механизированная бригада;

- 429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Отдельно в ведомстве отметили бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" и "Азов".

В Минобороны поблагодарили подразделения

В Министерстве обороны поблагодарили подразделения, присоединившиеся к программе возвращения после СЗЧ. Они рассматривали соответствующие заявки, согласовывали рапорты и принимали военнослужащих, решивших вернуться на службу.

В ведомстве также обратились к самим военным, вернувшимся в ряды Сил обороны, отметив, что они приняли правильное решение.

"Спасибо всем, кто решился и вернулся. Это могло быть непростое решение, но оно точно правильное", – подчеркнули в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до 20 сентября действовала упрощенная процедура возвращения на военную службу после СЗЧ. Военные могли самостоятельно выбирать новое место службы среди более чем 70 доступных подразделений.

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