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Две коммуникационные кампании ДТЭК стали финалистами премии Effie Awards Ukraine 2026

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Две коммуникационные кампании ДТЭК стали финалистами премии Effie Awards Ukraine 2026
Effie отмечает эффективные коммуникационные кампании украинских предприятий. Источник: Effie Awards Ukraine / Facebook

Две коммуникационные кампании ДТЭК вошли в список финалистов Effie Awards Ukraine 2026, самой престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций, которая отмечает самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании.

Об этом говорится в сообщении Всеукраинской рекламной коалиции.

Отмечается, что речь идет о кампаниях "Критическая инфраструктура" и "Свет держится".

В частности, кампания "Критическая инфраструктура" – это коллаборация ДТЭК, издания "Украинская правда" и Damirli. В рамках этой кампании ДТЭК объединил более 25 бизнесов для помощи прифронтовым медиа.

В то же время кампания "Свет держится" включала исполнение хором "Щедрика" на теплоэлектростанции, разрушенной российскими обстрелами, проекцию световой инсталляции на монумент "Родина-мать" и установку новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софийской площади в Киеве.

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Effie Awards – это самая престижная мировая награда в области маркетинговых коммуникаций, которую присуждают за главное достижение в этой сфере – эффективность.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную кампанию "Свет держится".

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