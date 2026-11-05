Дверь в плохое закрыта: жизнь трех знаков зодиака станет очень счастливой и вам будет вести в делах

Похоже, три знака зодиака отправились в свой тур "Возвращение счастья", который стартует 5 ноября. Юпитер движется в прямом направлении, и они прекрасно понимают, что должны воспользоваться этим шансом по максимуму. В этот период ретроградного движения большинство людей устали от беспокойства. Не говоря уже о грусти и просто от того, что они не в своей тарелке.

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Вы не единственный, кто скучает по старым временам, когда мы были обычными людьми с обычными проблемами, а не с грандиозными катастрофами. К счастью, истинное счастье вернется в уже после четверга, и эти астрологические знаки покажут нам, как это сделать, пишет Yourtango.

Весы

В последнее время, Весы, вы многое пережили, и это касается личной жизни. Помимо всего, что происходит в мире вокруг вас, вы боретесь со своими собственными проблемами, и, честно говоря, все это вас изматывает. А как иначе? А затем, в четверг, прямое движение Юпитера в Льве даст вам возможность заглянуть в жизнь, свободную от всего этого стресса. Вы немедленно решите, что именно там вы хотите быть. Как только вы поймете, что счастье – это выбор , у вас не останется другого варианта.

Не хочется грустить или волноваться, но какое-то время казалось, что это единственный выход. Но теперь все изменилось!

Телец

На дворе ноябрь, и год был долгим. Честно говоря, уже не терпится наступить 2027 год. Многое уже пережили, и 5 ноября понимаешь, что это может быть только началом. Не волнуйся. У вас большие планы и мечты, и что-то в экспансивном прямом движении Юпитера позволяет вам чувствовать, что вас ждет что-то, чего стоит с нетерпением ждать. Вы так воодушевлены будущим, а так было не всегда. Это, безусловно, долгожданное изменение.

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Замечательно то, что когда ты полон энтузиазма, ты еще и счастлив, Телец. Вам нравится быть вовлеченным. Вам нравится, когда ты работаешь на полную мощность.

Рак

Счастье не забыто в вашей жизни, Рак. Оно просто отложено на неопределенный срок, и вы даже не знаете почему. Поэтому во время прямого движения Юпитера в Льве этот вопрос вас волнует. Почему вы не счастливы?

К счастью, Вселенная любит такие вопросы. В четверг она придет вам на помощь с наилучшим возможным ответом. Как оказалось, у вас нет абсолютно никаких причин не радоваться. Ну, это же облегчение!

Главные истории дня

Хотя это может прозвучать банально или легкомысленно, на самом деле счастье – это ваше предназначение . Вам суждено быть радостным. Все, что вам нужно сделать сейчас, – это принять это, а не считать это целью. Счастье здесь и сейчас, и вы находитесь в самом его центре. Примите его! Наслаждайтесь им! Любите его!

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