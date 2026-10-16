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Два знака зодиака вступают в очень благоприятный период после нескольких напряженных лет

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
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Иллюстрация. Гороскоп
Иллюстрация. Гороскоп. Источник: Freepik

Жизнь этих знаков зодиака уже давно полна трудностей. С 2018 года, если быть точным. Но, по словам астролога Элизабет Бробек, Вселенная наконец-то направляет их на совершенно новый путь.

Начиная с этого момента, вы вступаете в совершенно новую временную линию, полную процветания и возможностей, пишет yourtango.  

Телец

Последние несколько лет жизнь была довольно напряженной. Несмотря на то, что Уран, планета внезапных и разрушительных перемен, покинул ваш знак зодиака в апреле, вы все еще пытаетесь собрать осколки своей жизни, что оставляет вас с чувством некоторого поражения и легкой безнадежности .

Уверена, вы будете рады узнать, что эта глава подходит к концу. Да, это правда. По словам астролога, "с этого момента вы берете весь этот опыт и преобразуете его в гораздо лучшую и более высокую временную линию".

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Конечно, с 2018 года вас, возможно, изрядно потрепали. Но это было не напрасно. Эта интенсивность помогла вам значительно вырасти, что открывает перед вами большие возможности.

Весы

Последние восемь лет были для вас как американские горки. Сначала пострадала ваша карьера, и вы вкладывали в нее все свои силы. Но это слишком сильно качнуло маятник, поэтому в последнее время вы, вероятно, чувствуете неуверенность и в личных отношениях.

Весы, худшее позади. Вас ведут в лучшем направлении. По словам астрологов, "в период с настоящего момента до 2033 года вы будете использовать весь этот опыт, чтобы добиться финансового успеха".

Сосредоточившись на своих целях, у вас не останется времени на токсичное окружение. Этого простого изменения в мышлении достаточно, чтобы от вас отдалились все, кто на самом деле ничего не добавляет к вашей жизни. Как только такие люди сами себя отсеют

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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