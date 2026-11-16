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Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото
Место в Камышевахе, которое россияне массированно атаковали КАБами. Источник: Нацполиция Украины

В Камышевахе Запорожской области завершили поисково-спасательные работы на месте ударов РФ управляемыми авиационными бомбами, которые оккупанты нанесли 2 ноября. Вследствие этой подлой атаки врага погибли 72 человека, еще четверо остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский. Он рассказал, что на протяжении двух недель спасатели и полицейские работали под постоянной угрозой новых ударов.

За это время россияне 11 раз обстреляли поселок. Девять атак были непосредственно по месту проведения работ. Вследствие этих ударов ранены трое полицейских и четверо спасателей, повреждена техника.

"Благодарю полицейских, спасателей, волонтеров и военных, которые эти две недели работали на месте поисково-спасательных работ – в нескольких километрах от линии фронта и под постоянной угрозой для собственной жизни", – написал министр.

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Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото

Поисково-спасательные работы на месте ударов РФ. Источник: ГСЧС Запорожья

Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото

В Камышевахе спасали людей и животных. Источник: Нацполиция Украины

Последствия атаки врага

Утром 2 ноября 2026 года российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по учебному заведению в Камышевахе, которое использовали как пункт выдачи гуманитарной помощи.

Сначала две российские авиабомбы попали на территорию гимназии, после чего российские войска нанесли повторный удар сверхмощной ФАБ-3000 непосредственно по подземному укрытию, где люди получали помощь. После трех попаданий по объекту было нанесено еще шесть ударов.

Выгивский отметил, что этот обстрел Камышевахи стал одним из самых трагических за время полномасштабной войны. Погибли 72 человека, в том числе спасатели, полицейские, сотрудники гимназии и ЦПАУ, коммунальщики и медработники. Среди погибших – учительница, которая ежедневно приходила в укрытие, чтобы проводить онлайн-уроки для детей, уехавших из громады.

"Чтобы разобрать завалы и отыскать тела погибших людей, мы привлекли инженерную технику и кинологов. Непрерывно работали эксперты, которые провели десятки ДНК-исследований. Четыре человека остаются пропавшими без вести. Вечная память всем погибшим вследствие этого жестокого удара", – написал Выгивский.

Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото

Последствия атаки РФ. Источник: ГСЧС Запорожья

Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото

Место попадания КАБов и ФАБов. Источник: Нацполиция Украины

Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото

В Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Источник: Нацполиция Украины

Еще четверо людей, которых удалось спасти в первые часы после обстрела, остаются в больнице под наблюдением медиков. Пятая раненая, женщина, умерла в больнице, добавили в ОВА.

Погибли 72 человека: в Камышевахе завершили поисково-спасательные работы после российского теракта. Фото

Камышеваха на карте. Источник: deepstatemap.live

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в поселке Камышеваха Запорожской области. На кадрах, снятых нагрудной камерой, видно, как гражданские после предупреждения об угрозе обстрела спускаются в укрытие, а затем раздается мощный взрыв.

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