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Два года считался пропавшим без вести: подтверждена гибель старшего солдата Игоря Дюги из Калущины. Фото

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
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Два года считался пропавшим без вести: подтверждена гибель старшего солдата Игоря Дюги из Калущины. Фото
Погиб военнослужащий Игорь Дюга
Источник: Pexels

Украина продолжает терять своих защитников. В Калушской общине в Ивано-Франковской области подтвердили гибель на фронте старшего солдата Игоря Дюги, который долгое время считался пропавшим без вести.

Об этом в Facebook сообщил председатель Калушской городской территориальной общины Андрей Найда. Воин погиб 13 июня 2024 года во время боя в Донецкой области, защищая Украину.

Что известно

Игорь Дюга, 1972 года рождения, встал на защиту Украины 16 июня 2023 года. Он служил стрелком 3-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона одной из воинских частей.

Некоторое время защитник считался пропавшим без вести. Однако впоследствии община получила подтверждение, что военнослужащий погиб во время боя в Донецкой области 13 июня 2024 года.

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Два года считался пропавшим без вести: подтверждена гибель старшего солдата Игоря Дюги из Калущины. Фото

Загиблий Ігор Дюга

Источник: Андрій Найда/Facebook

В Калушской общине выразили искренние соболезнования родным, друзьям и сослуживцам погибшего воина. Там отметили, что память об Игоре Дюге навсегда останется в сердцах благодарных жителей общины.

"Вечная память и почтение Герою Игорю Дюге", – говорится в сообщении.

Два года считался пропавшим без вести: подтверждена гибель старшего солдата Игоря Дюги из Калущины. Фото

Допис Андрія Найди у Facebook

Источник: Скриншот

Воины, чьи жизни унесла война

Напомним, в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Вячеслав Олейник. Защитник поступил на службу в Сухопутные войска ВСУ в мае 2024 года и служил старшим стрелком-оператором 2-го егерского батальона одной из воинских частей.

В ноябре 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Чумацкое в Донецкой области связь с воином прервалась, после чего он считался пропавшим без вести. Почти два года родные ждали известий, однако результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель защитника.

13 сентября в Донецкой области погиб украинский военнослужащий Сергей Стретович. 44-летний защитник в гражданской жизни был юристом: окончил Харьковскую юридическую академию, работал в прокуратуре Киева, а впоследствии стал адвокатом в сфере уголовного права.

Как писал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб военнослужащий из Козельщинской общины Виталий Новосел. Более года родные, близкие и земляки воина ждали его возвращения и надеялись на чудо, однако впоследствии подтвердилась егогибель в ходе боевых действий на восточной окраине Воздвиженки.

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