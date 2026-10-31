Два месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видео

Супруги Катерина Светлакова и Дмитрий Маслюк променяли жизнь в Киеве на старую глиняную хату в селе Химчин Ивано-Франковской области, которую купили всего за 3 тысячи долларов. Переезд стал для семьи настоящим испытанием: первые месяцы приходилось носить воду от соседей, стирать вручную, обходиться без ванной комнаты и спать на деревянных поддонах.

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Несмотря на трудности, супруги постепенно превратили старый дом в уютное жилище, сохранив его гуцульский колорит. О том, как решились оставить столицу, своими руками обустраивали быт и привыкали к сельской жизни, Катерина и Дмитрий рассказали Суспільне Івано-Франківськ.

Как супруги решились переехать из Киева

Катерина родом из Чернигова, однако до переезда жила в столице, работала в сфере управления персоналом и занималась благотворительностью. После начала полномасштабного российского вторжения она основала фонд "Янголи.ua", который помогает украинским военным.

За два с половиной года интенсивной работы женщина почувствовала эмоциональное истощение. В то же время из-за большого количества запросов о помощи и расходов на содержание фонда накопилась задолженность в размере около 200 тысяч гривен.

Тогда Катерина вместе с мужем начала искать недорогое жилье, где можно было бы восстановить силы. Сначала рассматривали дома вблизи Киева, но позже женщина вспомнила о давней мечте поселиться среди гор.

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С помощью Google Maps она изучала рельеф населенных пунктов Карпатского региона, пока не наткнулась на объявление о продаже дома в Косовском районе.

"Я – человек гор. И у меня давно была мечта жить в горах. Я такая: хм, пора осуществить свою мечту", – вспомнила Катерина.

28 апреля 2024 года супруги купили дом за 3 тысячи долларов, а уже 23 июня окончательно перебрались в Химчин. Сначала дом планировали использовать как летнюю дачу, но позже решили остаться там навсегда.

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Низкая стоимость недвижимости объяснялась, в частности, ее расположением. Дом стоит в отдаленном приселке, а последних 400 метров до него вообще не было благоустроенной дороги.

По словам Катерины, они понимали, что покупают жилье, которое потребует значительных усилий. В то же время возможность работать дистанционно, наличие автомобиля и отсутствие детей позволяли семье не привязываться к большому городу.

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Сами сделали 400 метров дороги

Отсутствие нормального подъезда стало одной из первых серьезных проблем. Сначала все вещи и строительные материалы приходилось переносить к дому вручную.

Позже супруги наняли грейдер, приобрели 24 тонны щебня и попросили соседей помочь с обустройством дороги. Общими усилиями за два дня удалось привести в порядок все 400 метров подъезда.

Теперь до дома можно добраться на обычном автомобиле, если у него не слишком низкий клиренс.

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Два месяца жили без собственного источника воды

Не менее сложной оказалась ситуация с водоснабжением. Во дворе был старый колодец, в котором весной еще была вода, однако с началом засухи он полностью пересох. Даже после очистки вода в нем так и не появилась.

Из-за этого семье в течение двух месяцев пришлось возить воду от соседей и набирать ее из местного ручья. Все приходилось переносить вручную, поскольку дороги в то время еще не было.

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В итоге Катерина и Дмитрий решили выкопать новый колодец ниже по склону, где нашли источник. Работы выполняли вручную, поскольку специальная техника не могла подъехать к участку.

От скважины отказались из-за глинистой почвы и риска заиливания насоса. Кроме того, супруги хотели иметь доступ к воде даже во время отключений электроэнергии.

"Нет света – нет воды. Соответственно, приняли решение: будет колодец, чтобы вышел с ведерком, набрал себе, если нужно, и уже есть вода", – пояснила Катерина.

Старый колодец со временем превратили в декоративный элемент двора, устроив на его месте альпийскую горку.

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Интернет провели еще до переезда, а работать иногда приходилось на горе

Поскольку оба работают дистанционно в своих сферах, стабильный интернет был для них необходимостью.

Подключение оказалось непростым: из-за удаленности дома нужно было прокладывать коммуникации от центра села. Однако мастерам удалось завершить работы буквально накануне суточной смены Дмитрия.

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Иногда связь все же пропадала. В таких случаях мужчина брал ноутбук, садился в автомобиль и ехал на гору, где можно было поймать мобильную сеть и продолжить работать.

По его словам, за все время проживания серьезные перебои с интернетом случались лишь около четырех раз.

Вместо ванной – самодельный душ, вместо кровати – поддоны

После переезда семью ждало немало бытовых испытаний. В старой хате не было полноценного санузла, поэтому сначала туалет обустроили прямо во дворе, прикрыв его ширмой.

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Для купания приходилось нагревать воду и пользоваться самодельным душем из бочки. Катерина также вручную стирала все вещи.

Позже Дмитрий взялся переоборудовать кладовую в ванную комнату. Хотя раньше у мужчины почти не было опыта строительных работ, с помощью младшего брата он обустроил канализацию и выполнил необходимый ремонт.

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Работать приходилось даже во время отключений электричества, под дождем и снегом, используя генератор и фонари. К Рождеству ванную комнату удалось закончить, как и обещал жене.

На полноценную кровать денег сначала тоже не было. Почти год супруги спали на обычных деревянных поддонах, поверх которых положили двуспальный матрас.

Зимой из-за близости к холодному полу приходилось мерзнуть. Лишь позже семья смогла купить буковую кровать.

Как старый глиняный дом превращают в уютное жилье

Площадь дома составляет 59 квадратных метров. Его стены сделаны из глины, которая, по словам Дмитрия, помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом.

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В то же время жилье нуждалось в серьезном обновлении: в полу были большие щели, окна оставались старыми, а двери и стены требовали ремонта.

Сейчас одну комнату семья отапливает дровами, другую – газовым конвектором. Из-за особенностей местного климата отопительный сезон здесь довольно долгий. В прошлом году, например, дом пришлось отапливать вплоть до 1 июня, тогда как осенью отопление обычно включают уже в середине сентября.

Постепенно супруги обустроили и кухню. Сначала вместо кухонного гарнитура использовали старые столы прежней хозяйки. В одном из них самостоятельно вырезали отверстие для мойки.

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После появления водоснабжения возникла другая проблема – отсутствие канализационного слива. Поэтому под раковиной стояло обычное ведро, которое приходилось регулярно опорожнять.

Только в сентябре семья установила новую кухонную мебель и получила полноценное помещение для приготовления пищи.

При этом Катерина и Дмитрий стараются не превращать старую хату в обычный современный дом, а сохранить ее аутентичный гуцульский характер.

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Часть мебели они реставрируют самостоятельно: старые шкафы перекрасили, доски из сарая использовали для полок, а бывший этажер превратили в домашний бар. Старый ковер со стены перенесли на пол, а бабушкин сундук приспособили для хранения дров.

Жилище также дополнили традиционными элементами декора, в частности люстрой в гуцульском стиле.

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Блог о Гуцульщине стал дополнительным источником заработка

Переезд не заставил супругов отказываться от профессиональной деятельности. Катерина продолжает работать в сфере управления персоналом и бизнес-процессов, занимается коучингом и благотворительностью.

Кроме того, она начала вести блог, в котором показывает повседневную жизнь в горах, местные традиции и покупки на гуцульских базарах.

Сначала у страницы было всего 23 подписчика. Однако позже одна из зрительниц попросила Катерину купить для нее товары на местном рынке. Так возникла идея заниматься байерством – покупать и отправлять другим людям продукцию из Гуцульщины.

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По словам женщины, на протяжении полутора лет все заработанные на этом деньги она направляла на погашение задолженности благотворительного фонда и поддержку актуальных сборов

Сам блог Катерина называет прежде всего занятием для души. С его помощью она стремится знакомить людей с местной культурой и показывать, что переезда в село не обязательно нужно бояться.

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Грядки, домашние консервы и гуцульские традиции

Жизнь в селе постепенно изменила и повседневные привычки семьи. Катерина начала выращивать овощи, делать домашние заготовки, готовить аджику, салаты и грибы по местным рецептам.

До переезда она почти не занималась консервацией, считая, что все необходимое можно купить в магазине. Однако удаленность дома и особенности жизни в горах заставили пересмотреть этот подход.

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Теперь домашние запасы выручают, в частности, когда дорогу сильно заметает снегом или неожиданно приходят гости.

За квашение капусты в семье отвечает Дмитрий. Он пользуется старинным рецептом, для которого нужны только капуста, морковь и соль.

Катерина также увлеклась местными ремеслами. Вдохновившись работами гуцульских мастеров, которые изготавливают ковры, деревянные изделия и традиционную одежду, она сама начала вышивать.

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Четыре собаки и кошка Сири

Вместе с супругами в горном доме живут четыре собаки и кошка по имени Сири.

Одну из собак, Роки, семья забрала из Шурдина неподалеку от румынской границы. У животного врожденные проблемы с лапами, которые не сгибаются, поэтому Катерина и Дмитрий возили его на реабилитацию.

Для собаки также купили специальные штаны стоимостью 5700 гривен. Деньги на них удалось собрать ко дню рождения Катерины, а остаток женщина передала приюту для животных.

Кошку Сири завели из-за мышей, которые время от времени пробирались в дом. Несмотря на то, что раньше супруги имели опыт преимущественно с собаками, новая любимица быстро адаптировалась и даже научилась выполнять команды.

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Сожалеет ли семья о переезде из Киева

Жизнь в отдаленном приселке требует более тщательного планирования быта. До ближайшего магазина в центре Химчина – пять километров. Там также находятся почта, амбулатория, школа, детский сад и заведения общественного питания.

До Косова, где супруги посещают тренажерный зал и при необходимости обращаются в больницу, нужно преодолеть 13 километров. Дорога занимает примерно 35 минут.

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Поэтому, в отличие от Киева, где продукты можно было купить в супермаркете возле дома, теперь семья заранее составляет списки покупок и планирует поездки.

Несмотря на все неудобства, Катерина и Дмитрий не жалеют о решении оставить столицу. Муж признается, что иногда сельский быт все же испытывает терпение, особенно когда после дождя приходится пробираться к автомобилю через грязь.

Однако такие моменты он считает временными трудностями, которые не перечеркивают преимуществ новой жизни.

Катерина же убеждена, что именно на Гуцульщине смогла найти необходимый баланс между работой, личным развитием и отдыхом.

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"Дом – это моя крепость, где я могу быть абсолютно собой в любых условиях, где уютно, тепло и где ты можешь восстановить свои силы", – поделилась женщина.

По ее мнению, собственный опыт доказывает, что для переезда в село необязательно иметь большой стартовый капитал. В то же время нужно быть готовым к физическому труду, освоению новых навыков и уважению к местным традициям.

Напомним, украинка купила старый дом в селе на Киевщине и показала, сколько стоит его восстановление. Женщина вместе с мужем и родителями своими руками ремонтирует жилище и признается, что реконструкция сельского жилья оказалась значительно сложнее и дороже, чем ремонт квартиры.

Как писал OBOZ.UA, украинец приобрел старую хату в селе всего за 1500 долларов. Вместе с домом мужчина получил хозяйственную постройку, 23 сотки земли и выход к реке, однако недвижимость нуждается в серьезном ремонте.