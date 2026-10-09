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Он очень заботился о маме: война унесла жизнь Героя из Светловодска в Полтавской области. Фото

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read2 мин
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Он очень заботился о маме: война унесла жизнь Героя из Светловодска в Полтавской области. Фото
Война забрала жизнь еще одного Героя. Источник: иллюстративное фото UA Losses

К сожалению, Украина продолжает терять в войне с российскими захватчиками своих лучших сыновей. Так, в результате минно-взрывной травмы погиб защитник Украины, старший матрос Семен Бурак. Ему было всего 37 лет.

Прощание с Героем состоится 9 октября. Об этом сообщает Светловодский городской совет.

Что известно о воине

Семен родился в августе 1989 года в городе Нурабад – это в Узбекистане. Но когда ему было шесть лет, семья ребенка переехала в украинский Светловодск. Именно здесь прошли его детство и юность, здесь он окончил 11 классов школы №10.

После школы Семен учился в Харьковском колледже Государственного университета телекоммуникаций. Свою жизнь юноша связал с технической сферой. Работал за станками на "Светловодском машстройзаводе", на ПАО "АвтоКрАЗ" и на ЧАО "Полтавский алмазный инструмент". На работе его знали как ответственного, надежного, добросовестного профессионала.

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Он очень заботился о маме: война унесла жизнь Героя из Светловодска в Полтавской области. Фото

Погиб ещё один защитник Украины. Источник: Светловодский городской совет

Военный позывной он выбрал близкий к своей профессии – "Фрезер".

В июле 2023 года Семен Бурак вступил в ряды украинской армии. Служил старшим матросом, старшим радиотелефонистом отделения связи взвода связи первого батальона морской пехоты.

Защищая Украину, ее свободу и независимость, воин получил минно-взрывную травму, в результате которой погиб 5 октября 2026 года.

Он очень заботился о маме: война унесла жизнь Героя из Светловодска в Полтавской области. Фото

Сообщение в сети. Источник: скриншот

"Семен был светлым, добрым, искренним, отзывчивым и общительным человеком. Он очень заботился о маме и сестре, был для них опорой и поддержкой. Для коллег он был человеком, на которого можно положиться, для друзей – тем, кто всегда рядом", – рассказали о защитнике в горсовете.

Прощание с Героем состоится утром 9 октября, сначала возле дома, где проживал Семен, а затем на центральной площади города.

Другие герои страны

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Николай Скрипка. Сердце храброго воина остановилось 5 мая 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Руслан Кекух. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 октября 2026 года.

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