Он очень заботился о маме: война унесла жизнь Героя из Светловодска в Полтавской области. Фото

К сожалению, Украина продолжает терять в войне с российскими захватчиками своих лучших сыновей. Так, в результате минно-взрывной травмы погиб защитник Украины, старший матрос Семен Бурак. Ему было всего 37 лет.

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Прощание с Героем состоится 9 октября. Об этом сообщает Светловодский городской совет.

Что известно о воине

Семен родился в августе 1989 года в городе Нурабад – это в Узбекистане. Но когда ему было шесть лет, семья ребенка переехала в украинский Светловодск. Именно здесь прошли его детство и юность, здесь он окончил 11 классов школы №10.

После школы Семен учился в Харьковском колледже Государственного университета телекоммуникаций. Свою жизнь юноша связал с технической сферой. Работал за станками на "Светловодском машстройзаводе", на ПАО "АвтоКрАЗ" и на ЧАО "Полтавский алмазный инструмент". На работе его знали как ответственного, надежного, добросовестного профессионала.

Военный позывной он выбрал близкий к своей профессии – "Фрезер".

В июле 2023 года Семен Бурак вступил в ряды украинской армии. Служил старшим матросом, старшим радиотелефонистом отделения связи взвода связи первого батальона морской пехоты.

Защищая Украину, ее свободу и независимость, воин получил минно-взрывную травму, в результате которой погиб 5 октября 2026 года.

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"Семен был светлым, добрым, искренним, отзывчивым и общительным человеком. Он очень заботился о маме и сестре, был для них опорой и поддержкой. Для коллег он был человеком, на которого можно положиться, для друзей – тем, кто всегда рядом", – рассказали о защитнике в горсовете.

Прощание с Героем состоится утром 9 октября, сначала возле дома, где проживал Семен, а затем на центральной площади города.

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