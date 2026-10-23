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"Очень ждали этого": пограничники отец и сын встретились после четырех лет плена. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
1,2 т.
"Очень ждали этого": пограничники отец и сын встретились после четырех лет плена. Видео
Пограничники отец и сын встретились после 4 лет плена. Источник: Скриншот видео; Telegram/Zelenskiy/Official. Коллаж OBOZ.UA

Украинские пограничники – отец и сын, которые вместе защищали Мариуполь, 23 октября смогли увидеться после четырех лет в российском плену. Оба вернулись в Украину в рамках очередного обмена с РФ.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Оба мужчины носят имя Владимир и с самого начала решили служить вместе в ГПСУ по контракту.

Отец и сын плечом к плечу защищали Мариуполь от оккупантов, пережили штурм "Азовстали" и вместе оказались в российском плену.

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Первый год россияне держали их в разных местах, а потом уже удерживали на одном объекте.

"Сегодня после четырех лет разлуки они наконец смогли увидеть друг друга. Мгновение, которого оба так долго ждали", – отметили в ГПСУ.

Владимир-младший рассказал, что дома его ждут жена, мать и сестра.

"Очень рады, очень ждали этого", – поделился эмоциями мужчина.

''Очень ждали этого'': пограничники отец и сын встретились после четырех лет плена. Видео

Скриншот сообщения ГПСУ в Telegram

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой в рамках договоренностей вернулись 270 наших защитников. Среди них – нацгвардейцы, в частности воины "Азова", пограничники, бойцы теробороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

Большинство из них находились в плену еще с 2022 года, в основном это воины, защищавшие Украину в Мариуполе. Также среди военнослужащих есть те, кто был взят в плен в 2018 и 2020 годах.

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