Запекшиеся брызги на внутреннем стекле духовки сначала размягчите влажной тканью со средством для мытья посуды, а затем удалите мягкой губкой. Работайте на полностью остывшей поверхности и наносите жидкость на ткань, чтобы она не затекала в отверстия дверцы.

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О том, как очистить стекло без царапин и лишней воды, рассказывает OBOZ.UA. Главное при такой уборке – дать средству подействовать на жир, а не пытаться оттереть сухую корку сильным нажимом.

Подготовьте стекло и защитите отверстия от воды

Выключите духовку и дождитесь, пока она полностью остынет. Откройте дверцу и мягкой сухой салфеткой уберите крошки и свободные частицы грязи. Не размазывайте их по стеклу: твердые остатки под тканью могут поцарапать поверхность.

Перед нанесением средства найдите вентиляционные щели, края стекла и места его прилегания к рамке. Рядом с участком, который будете чистить, положите сухую ткань, чтобы собирать случайные капли, но не засовывайте ее в отверстия. Духовка в течение всей уборки должна оставаться выключенной.

Для работы подготовьте мягкую губку без жесткого абразивного слоя, салфетки и теплую воду со средством для мытья посуды. Не лейте раствор на дверцу и не распыляйте его обильно на стекло: так сложнее контролировать, куда попадет влага.

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Размягчите коричневый налет влажным компрессом

Смочите мягкую ткань в теплом мыльном растворе и хорошо отожмите: она должна быть влажной, но с нее не должна капать вода. Приложите ее к загрязненному участку стекла, не накрывая вентиляционные отверстия и уплотнители. Оставьте, чтобы средство размочило брызги, а если ткань подсыхает – снова слегка увлажните ее отдельно от дверцы.

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Снимите компресс и попробуйте осторожно протереть небольшой участок мягкой губкой. Размягченный жир будет удаляться без сильного нажима. Чаще промывайте губку и отжимайте ее, чтобы не разносить снятую грязь по чистым участкам.

Если твердые пятнышки остались, повторите размокание именно на них. Не поддевайте их ножом, лезвием или металлической мочалкой и не скребите сухим порошком. Для стойкого налета используйте специальное средство только в том случае, если производитель разрешает наносить его на стекло именно вашей духовки; соблюдайте способ применения и время выдержки, указанные на этикетке.

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Удалите остатки средства и высушите дверцу

После очистки протрите стекло чистой, хорошо отжатой салфеткой. Промойте ее и повторите протирание, пока не исчезнут пена и скользкий след. Края у рамки обрабатывайте уголком слегка влажной ткани, не выжимая из нее воду в щели.

Насухо вытрите поверхность чистой мягкой салфеткой, отдельно соберите влагу вдоль нижнего края. Не включайте духовку, чтобы ускорить высыхание: дайте дверце высохнуть естественным путем, а перед следующим использованием уберите все ткани.

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Если после очистки доступная поверхность гладкая, а коричневые следы видны между стеклами, более сильное трение снаружи не поможет. Доступ к этому пространству зависит от конструкции дверцы: снимайте стекло только в порядке, предусмотренном инструкцией к духовке, не поддевая рамку и не откручивая крепления самовольно.

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