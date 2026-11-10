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ДТЭК за неделю вернул свет более чем миллиону семей после российских обстрелов

Мария ШевчукМария Шевчук
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ДТЭК за неделю вернул свет более чем миллиону семей после российских обстрелов
Ремонтные работы начинают сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС. Источник: ДТЭК

Энергетики ДТЭК с 2 по 8 ноября восстановили электроснабжение для более миллиона семей в четырех областях Украины, оставшихся без света в результате российских атак.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение почти в 800 населенных пунктах, обесточенных из-за российских обстрелов.

Больше всего восстановительных работ было проведено в Днепропетровской области, которая в течение недели подвергалась постоянным атакам врага. Там энергетики вернули свет 467 тысячам семей.

В Киевской области электроснабжение восстановили для 342,7 тысячи семей, в Донецкой области – для 132,7 тысячи, а в Одесской области – для 106,5 тысячи.

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В компании подчеркнули, что ремонтные бригады начинают работы сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более 6,7 млн домов, обесточенных из-за российских обстрелов.

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