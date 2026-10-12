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"ДТЭК" восстановил электроснабжение почти 1,9 млн семей за неделю, из них 773 тысячам — в Киеве

Глеб ИвановГлеб Иванов
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"ДТЭК" восстановил электроснабжение почти 1,9 млн семей за неделю, из них 773 тысячам — в Киеве
Специалисты ДТЭК делают всё возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Источник: ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение почти 1,9 млн семей, чьи дома остались без света из-за повреждений энергетических объектов в результате атак, в частности магистральных сетей другой энергетической компании.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 5 по 11 октября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям более 300 населенных пунктов, оставшихся без света в результате вражеских атак. Электричество снова доступно почти 1,9 миллионам семей в четырех областях и столице", — говорится в нем.

Отмечается, что враг усилил атаки на энергосистему страны. Ракетные и дронные атаки разрушали энергообъекты, в том числе магистральные электросети другой энергокомпании, что привело к введению стабилизационных, а порой и экстренных отключений в некоторых областях и столице.

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В частности, больше всего восстановлений было в столице, где на прошлой неделе удалось вернуть свет в 773,1 тысячи домов после вражеских атак.

Следующей по количеству восстановлений является Одесская область, которую враг также не перестает атаковать. С 5 по 11 октября энергетики смогли восстановить электроснабжение 451 тысячи домов местных жителей.

Усилились вражеские атаки и на Киевскую область: за последние семь дней специалисты энергокомпании восстановили электроснабжение 386,4 тысячи семей.

Не прекращал враг атаковать и Донецкую область с Днепропетровской, где из-за близости линии боевых столкновений сохраняется особенно тяжелая ситуация с безопасностью. В Донецкой области снова с электричеством 185,3 тысячи домов, а в Днепропетровской – 86 тысяч.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более чем 3 млн семей в четырёх областях и Киеве, чьи дома были обесточены в результате российских обстрелов.

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Российские обстрелыДТЭКэлектроэнергияВосстановление
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