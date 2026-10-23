Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПрезидент Украины Владимир Зеленский"До сих пор нет ответа на главный вопрос": Зеленский назвал условия справедливого мира для УкраиныДавид АрахамияРаздача денег в конвертах нардепам: ОГП передал в НАБУ документы по обращению ЦПК о возможных противоправных действиях АрахамииИллюстрация - отключение электроэнергии в УкраинеВ Украине объявили отключения света на субботу: какой график будет действоватьИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака наконец-то выберутся из финансовой ямы: деньги самы будут приходить в рукиМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярные польские магазины открылись в Украине: названы адреса PepcoПремьер Сергей КорецкийПравительство определилось с новыми жесткими правилами бронирования: они изменятся уже с 1 декабряРоссия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видеоРоссия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видеоНа Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врагаНа Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врага"Можно назвать ядовитой": Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной"Можно назвать ядовитой": Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной

Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
8,7 т.
Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать
Драпатый (слева) приказал не давать убежище коррупционерам в ВСУ. Источник: CinCAFofUkraine/Facebook, иллюстративное фото от ИИ, коллаж OBOZ.UA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый поручил подчиненным минимизировать коррупционные риски в войсках. Поручение призвано максимально затруднить коррупционерам возможность переждать в войсках "на относительно спокойных должностях" сроки по их уголовным делам.

Поручение направлено в Генштаб, командующим видами и родами войск, руководителям органов военного управления и правоохранительных органов ВСУ – всего 48 адресатам. Об этом рассказывают "Наші гроші", ссылаясь на соответствующие источники в ВСУ.

О чем речь

Михаил Драпатый разослал свой приказ еще в начале сентября. В документе предусмотрены кадровые ограничения и дисциплинарные меры для тех, кто причастен к коррупционным правонарушениям. Причем в поручении говорится не только о военных, у которых уже есть приговоры и прямые запреты занимать должности, но и о тех, чья вина еще не доказана.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
26,5 т.
Четыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам сами
26,5 т.
Четыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам сами
Владимир АрьевВладимир Арьев
18,5 т.
Под потенциальной угрозой – безопасность военных, работа государственных учреждений и связь миллионов украинцев
18,5 т.
Под потенциальной угрозой – безопасность военных, работа государственных учреждений и связь миллионов украинцев
Мария ШевчукМария Шевчук
7,9 т.
Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США
7,9 т.
Фильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США
Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать

Фрагмент распоряжения главкома ВСУ. Источник: скриншот

В частности, документ содержит прямой запрет комплектовать подразделения военнослужащими, которые подозреваются и обвиняются в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях (даже если дело еще не рассмотрено и только находится в суде).

Что касается военнослужащих, уже получивших приговор за коррупцию, Драпатый требует их перевода на должности без руководящих и хозяйственных обязанностей. А тех, чьи активы суд признал необоснованными и изъял в доход государства, – увольнять.

Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать

Фрагмент распоряжения главнокомандующего ВСУ. Источник: скриншот

В первую очередь это касается сотрудников ТЦК, военно-врачебных комиссий и подразделений, отвечающих за закупки. Аналогичные требования предъявляются к Военной службе правопорядка, юридическим и антикоррупционным службам, а также подразделениям внутреннего контроля.

Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать

Фрагмент распоряжения главнокомандующего ВСУ. Источник: скриншот

"Таким образом, военным коррупционерам должно быть затруднено пребывание на относительно спокойных должностях, где они пережидают сроки по своим уголовным производствам", – отмечают источники издания.

Кого это коснется

Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать

Коррупция в ТЦК. Источник: иллюстративное фото, сгенерированное ИИ

"Это поручение может коснуться значительной части обвиняемых по делам НАБУ и САП, которые мобилизовались в Силы обороны, значительная часть которых мобилизовалась, чтобы избежать наказания. Нам известно примерно о 80 фигурантах, которые мобилизовались в Силы обороны", – цитирует издание юриста "Центра противодействия коррупции" Романа Вербовского.

Среди таких фигурантов эксзаместитель министра обороны Игорь Халимон, которого обвиняют в нанесении государству ущерба на 12 млн грн из-за завышения цен на закупках продуктов питания для ВСУ. Это и чиновник "Укргазвидобування" Алексей Тамразов, который давал взятку печально известному прокурору Константину Кулику – первому назначили 5 лет лишения свободы, однако апелляция ВАКС приостановила производство, поскольку в июле 2022 года он мобилизовался.

Также называется фамилия Юрия Зонтова – брата не менее печально известного главы ОАСК Павла Вовка (Зонтов мобилизовался на стадии допроса свидетелей в сентябре 2025 года). Издание упоминает и эксдиректора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева, которого обвиняют в причастности к растрате арестованного и переданного в управление АРМА имущества стоимостью более 485 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР объявило подозрение военнослужащему Львовского ТЦК, который жестоко избил мобилизованного – пострадавшего госпитализировали, и он умер в больнице.

"Суд отправил сотрудника ТЦК под стражу, но показательным в этой истории является еще один факт – в августе 2026 года этот же военный был признан виновным в другом уголовном производстве, связанном с получением взятки. Тогда ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы", – обратило внимание издание.

Похожие темы
Коррупция в УкраинеУкраинаВооруженные Силы УкраиныГенеральный штаб ВСУТЦКармияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Михаил ДрапатыйМихаил Драпатый
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!