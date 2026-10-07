''До сих пор жду, что сын прибежит'': ветеран Александр Кучер рассказал свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 39 тыс. грнПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерРоссия атаковала Киев в день рождения Путина: есть жертвыРоссия атаковала Киев в день рождения Путина: есть жертвыОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли девять человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли девять человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленныхВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленныхУкраинцы в ЕСВ Грузии объявили о новом решении о выплатах беженцам из Украины: какую помощь будут оказыватьРоссия потеряла почти 1,5 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"Россия потеряла почти 1,5 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. ФотоВ Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. ФотоУкраинские войска продвинулись восточнее Орехова – ISWУкраинские войска продвинулись восточнее Орехова – ISWВ 102 года умерла "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мирВ 102 года умерла "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир

"До сих пор жду, что сын прибежит": ветеран Александр Кучер рассказал свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 56
"До сих пор жду, что сын прибежит": ветеран Александр Кучер рассказал свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Шесть российских БПЛА попали в дом. Источник: Фонд Рината Ахметова

В ночь на 8 августа Россия нанесла массированный удар по Киевской области. В поселке Пуховка шесть российских БПЛА попали в дом, где проживала семья ветерана войны Александра Кучера. В результате удара погибли его шестилетний сын Дмитрий и 70-летние родители. Его жена и старший сын Владимир получили ожоги. Свою историю Александр рассказал Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В ту ужасную ночь Александр проснулся от звуков ПВО, подошел к окну, а через несколько секунд услышал взрыв. Удар пришелся на ту часть дома, где спали Дмитрий и его 15-летний брат Владимир. Александра завалило обломками, но он сумел выбраться. Услышав голос старшего сына, он пытался пробиться к младшему, однако комната уже была охвачена пламенем.

''До сих пор жду, что сын прибежит'': ветеран Александр Кучер рассказал свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

В результате удара погибли его шестилетний сын Дмитрий и 70-летние родители. Источник: Фонда Рината Ахметова

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 5,2 т.
Сомнения будут сбивать с ног, но не поддавайтесь: Львы – больше работайте, а Весам откроются новые возможности – гороскоп на 7 октября
icon 5,2 т.
Сомнения будут сбивать с ног, но не поддавайтесь: Львы – больше работайте, а Весам откроются новые возможности – гороскоп на 7 октября
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 1,5 т.
Не ждите сильных заморозков: выкопайте эти цветы в саду в октябре
icon 1,5 т.
Не ждите сильных заморозков: выкопайте эти цветы в саду в октябре
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 309
OBOZ.UA разыгрывает уникальную чашку из Косова с авторской росписью за донат в для ВСУ: как принять участие. Фото и видео
icon 309
OBOZ.UA разыгрывает уникальную чашку из Косова с авторской росписью за донат в для ВСУ: как принять участие. Фото и видео

"Я бегу в огонь, обливаюсь водой, беру одеяло, обливаю одеяло водой, хочу зайти к нему в комнату, но я даже на метр не мог подойти, там просто был ад. Я понял, что его уже нет... Я тогда получил контузию, до сих пор не слышу на правое ухо, частично на левое", – вспоминает Александр.

Тогда из пламени выглянул отец Александра – Петр Михайлович. Он просил лестницу, чтобы спуститься со второго этажа. В тот момент у него уже была обожжена задняя часть тела. Впоследствии во двор сумела выбраться и мать – Галина Петровна. Вместе они продолжали искать Дмитрия – родные надеялись, что его могло отбросить взрывной волной. И именно в этот момент во двор ударил еще один российский дрон – попал прямо в Галину Петровну. От взрыва женщина погибла на месте вместе с мужем, Александр был ранен. Жена Ольга получила ожоги 30% тела.

"Я тогда вообще не понял, что произошло. Выхожу из дома, смотрю – у меня сзади уже нет сарая, вокруг пламя, и родителей нет. Потом снова слышу, что летит "шахед". Я не знаю, как мы тогда спаслись. Каким-то чудом выжили", – говорит мужчина.

''До сих пор жду, что сын прибежит'': ветеран Александр Кучер рассказал свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Ветеран войны Александр Кучер. Источник: Фонда Рината Ахметова

Сегодня Александр учится жить с утратой. По утрам он до сих пор на мгновение надеется, что маленький Дмитрий прибежит к их кровати. В памяти остались последние дни сына: за несколько дней до трагедии семья установила во дворе новую качель, а мальчик учился ездить на велосипеде. Также теперь семья уже не соберется вместе в родительском доме. Не отпразднуют и 70-летие родителей, к которому готовились.

"За это они должны ответить. Общество должно знать, что они делают. Сколько семей погибло, сколько невинных детей. Мы можем донести их вину только своими рассказами", – говорит мужчина.

Смотрите историю Александра Кучера здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыФонд Рината АхметоваРоссия - страна-агрессор
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться