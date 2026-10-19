Дожди отступят, но не везде: синоптики рассказали, где во вторник будет теплее всего. Карта

Во вторник, 20 октября, в Украине сохранится переменчивая погода, поэтому в некоторых областях прогнозируются дожди, а в других будет сухо с прояснениями. Наиболее прохладно будет на западе страны, где дневная температура в основном составит +11 – +15 градусов.

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Теплее всего будет на юге и востоке, а также в Полтавской и Днепропетровской областях, где воздух прогреется до +19. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая будет погода в регионах

В западных регионах погода останется самой прохладной. Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях дневная температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, а ночная – +8 – +10.

В Закарпатье прогнозируют солнечные прояснения и до +13 – +15 градусов днем. В Хмельницкой и Черновицкой областях пройдут дожди при температуре +11 – +14. На Волыни и в Ровенской области без значительных осадков – от +12 до +14.

На севере Украины (в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях) будет облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +13 – +18, а ночью температура опустится до +9 – +13.

В центральных регионах (Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях) ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11 – +15 днем. В Полтавской и Днепропетровской областях будет суше и теплее – до +15 – +19.

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На востоке страны (в Харьковской, Луганской и Донецкой областях) установится облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Дневные показатели термометров будут достигать +15 – +19, а ночью ожидается +9 – +14.

Теплее всего во вторник будет именно в южной части Украины. В Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, а также в Крыму столбики термометров днем поднимутся до +16 – +19, а ночью до +12 – +16 градусов. Ожидается небольшой дождь.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украине с 19 по 25 октября погода будет меняться от дождливой до теплой и сухой. В начале недели осадки охватят большинство регионов, местами возможны грозы и сильные дожди, однако в дальнейшем антициклон принесет преимущественно сухую погоду, а дневная температура местами достигнет +22 градусов.

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