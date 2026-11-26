В пятницу, 27 ноября, на большей части территории Украины будут осадки. Снег ожидается на западе и в центральных регионах, на юге – дожди.

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Холоднее всего в этот день будет на востоке страны – до -4 градусов ночью и до -3 днем. Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине 27 ноября

27 ноября на западе Украины выпадет снег. Температура воздуха ночью -3...-1 градус, днем до +2 градусов, при этом теплее всего ожидается в Ужгороде – +3...+5.

В северных регионах осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет достигать 0...-2 градусов, днем до -3 градусов.

В центральных областях Украины в четверг также ожидается снег. Ночная температура воздуха составит 0+...-2 градуса, дневная -3...-1 градус.

На юге в этот день синоптики прогнозируют дождливую погоду. Ночная температура воздуха ожидается до +10 в Одессе, дневная +6... +8 градусов.

На востоке нашей страны ночью температура воздуха достигнет -4 градусов, днем +1...+3 градуса.

В Крыму синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью будет +4...+6 градусов, днем +7...+9 градусов.

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Погода в Киеве

В столице в этот день осадков не ожидается. Температура ночью будет 0...-2, днем -1...+1 градус.

Погода в Украине 27 ноября. Источник: Укргидрометцентр

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