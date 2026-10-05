Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

6 октября в Украине будет солнечно, без дождей, а дневная температура составит +18...+22 °C. В Закарпатье воздух прогреется до +24 °C, тогда как на северо-востоке будет прохладнее – +16...+18 °C.

Видео дня

Об этом 5 октября сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее прогнозу, 6 октября погоду во всей стране будет определять антициклон.

В Киеве ожидается +19...+20 °C, осадки маловероятны.

7 и 8 октября в Украине сохранится теплая и сухая погода.

РЕКЛАМА

Уже 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026–2027 годов может начаться с аномальной теплой погоды, а наиболее вероятное похолодание прогнозируется на январь. Согласно предварительному прогнозу Climate Impact Company, в этот период в Восточной Европе возможны морозы и снегопады.