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Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
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Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта
В Украине ожидается изменение погодных условий

6 октября в Украине будет солнечно, без дождей, а дневная температура составит +18...+22 °C. В Закарпатье воздух прогреется до +24 °C, тогда как на северо-востоке будет прохладнее – +16...+18 °C.

Об этом 5 октября сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее прогнозу, 6 октября погоду во всей стране будет определять антициклон.

Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

Пост Диденко в Facebook. Источник: Скриншот

В Киеве ожидается +19...+20 °C, осадки маловероятны.

Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

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7 и 8 октября в Украине сохранится теплая и сухая погода.

Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

Уже 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание.

Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

Дожди и похолодание: синоптик назвала дату смены погоды в Украине. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026–2027 годов может начаться с аномальной теплой погоды, а наиболее вероятное похолодание прогнозируется на январь. Согласно предварительному прогнозу Climate Impact Company, в этот период в Восточной Европе возможны морозы и снегопады.

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