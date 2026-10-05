Помощь 157-й бригаде от ''Стального фронта'' составила 234 млн грн: военным передали квадроциклы и мобильные бани

157-я отдельная механизированная бригада получила очередную партию помощи в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". На этот раз военным передали семь квадроциклов и четыре мобильные бани.

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Общий объем помощи 157-й ОМБр с начала сотрудничества уже составляет 234 млн грн. В 2026 году бригада получила помощь на сумму 76,6 млн грн.

Квадроциклы нужны военным прежде всего для мобильности. Благодаря небольшим габаритам и высокой проходимости они позволяют быстро передвигаться по сложной местности там, где использование автомобилей или более тяжелой техники затруднено. Их можно использовать для оперативного перемещения людей, небольших грузов и необходимого снаряжения между позициями.

Мобильные бани решают другую постоянную проблему фронтового быта. В условиях длительного пребывания военных на позициях возможность нормально помыться, согреться, переодеться и привести себя в порядок имеет вполне практическое значение. Такие комплексы можно развертывать там, где нет стационарной бытовой инфраструктуры.

"Мы постоянно общаемся с военными и стараемся удовлетворить именно те потребности, которые они считают приоритетными. Сегодня передаем 157-й бригаде четыре мобильные бани и семь квадроциклов. Квадроциклы нужны для мобильности, бани помогают обеспечить нормальные бытовые условия для людей, которые ежедневно работают в очень сложных условиях. И это одна из очередных передач в рамках нашей системной поддержки бригады", – отметил представитель "Стального фронта".

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157-я ОМБр получает поддержку от "Стального фронта" на постоянной основе. Помощь формируется в соответствии с запросами военных и включает технику, оборудование и другие средства, необходимые подразделениям для выполнения задач и организации быта.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" – военная инициатива, в рамках которой предприятия SCM системно помогают Силам обороны Украины. Военным передают транспорт, дроны, средства связи и РЭБ, защитное снаряжение, специальную технику, а также продукцию собственного производства предприятий группы.

Главные истории дня

157-я отдельная механизированная бригада является одним из подразделений, которым "Стальной фронт" оказывает систематическую помощь. Нынешняя передача квадроциклов и мобильных бань является очередной в рамках этого сотрудничества. Общая сумма помощи бригаде составляет 234 млн грн, из которых 76,6 млн грн передано в 2026 году.