''Помогать людям, оказавшимся в беде'': Ринат Ахметов обсудил с командой своего Фонда итоги года и планы на будущее

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыЗеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. ВидеоЗеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. ВидеоИллюстрация – ГСЧС работает на месте российского удараЭнергетики показали огромную воронку на месте удара РФ по подстанции. ВидеоСестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем УкраиныСестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем УкраиныМаслоКрупнейший в Украине производитель масла полностью остановил работу из-за российских обстрелов: какие бренды исчезнут с полокОтключение света в Украине. Иллюстрация"Укренерго" показало новый график отключений света: известен режим на 13 ноября56-летняя Ирина Билык, которой приписывали роман с молодым любовником, заинтриговала заявлением о будущей свадьбе56-летняя Ирина Билык, которой приписывали роман с молодым любовником, заинтриговала заявлением о будущей свадьбеВетераны повесили ироничную "мемориальную доску" с Фридманом на главном офисе "Киевстара"Ветераны повесили ироничную "мемориальную доску" с Фридманом на главном офисе "Киевстара"Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея ШевченкоВозникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея ШевченкоФондовый рынок США продолжает падатьШпионский скандал обрушил фондовый рынок США: одна измена "уничтожило" $700 млрд
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Помогать людям, оказавшимся в беде": Ринат Ахметов обсудил с командой своего Фонда итоги года и планы на будущее

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
48
"Помогать людям, оказавшимся в беде": Ринат Ахметов обсудил с командой своего Фонда итоги года и планы на будущее
Ринат Ахметов встретился с членами наблюдательного совета и директором своего Фонда. Источник: Пресс-служба

12 ноября Ринат Ахметов провел встречу с членами наблюдательного совета и директором Фонда Рината Ахметова. Участники обсудили результаты работы за год, проанализировали реализованные инициативы и спланировали дальнейшую деятельность Фонда на следующий год и перспективу.

"Мы встретились с командой фонда для того, чтобы проанализировать, как мы проходим этот год, что у нас получилось, а что – нет. А главное – для того, чтобы спрогнозировать и спланировать следующий год и следующие годы. Наша работа направлена на то, чтобы Украина выстояла и добилась справедливого и долгосрочного мира. Ну и, конечно же, чтобы помочь людям. Людям, оказавшимся в беде. Людям, оказавшимся в очень сложной ситуации", – отметил Ахметов.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
23,5 т.
Карьерный гороскоп на вторую половину ноября 2026 года: кому откроются новые возможности
23,5 т.
Карьерный гороскоп на вторую половину ноября 2026 года: кому откроются новые возможности
Юрий КирпичевЮрий Кирпичев
6,7 т.
Нация мародеров. Военно-культурологическое эссе
6,7 т.
Нация мародеров. Военно-культурологическое эссе
OBOZ.UAOBOZ.UA
5,6 т.
Где сушить белье в маленькой квартире: лучшее место
5,6 т.
Где сушить белье в маленькой квартире: лучшее место
''Помогать людям, оказавшимся в беде'': Ринат Ахметов обсудил с командой своего Фонда итоги года и планы на будущее

Ринат Ахметов поблагодарил команду Фонда за работу

Ринат Ахметов поблагодарил команду Фонда за работу, преданность своему делу и помощь людям, оказавшимся в беде и сложных жизненных обстоятельствах.

С начала полномасштабного вторжения России Ринат Ахметов направил более 15 млрд гривен на поддержку Вооруженных сил Украины и помощь гражданским украинцам.

Похожие темы
Помощь ВСУволонтерствоблаготворительный фондРинат АхметовРинат Ахметов
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!