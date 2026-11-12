''Помогать людям, оказавшимся в беде'': Ринат Ахметов обсудил с командой своего Фонда итоги года и планы на будущее

12 ноября Ринат Ахметов провел встречу с членами наблюдательного совета и директором Фонда Рината Ахметова. Участники обсудили результаты работы за год, проанализировали реализованные инициативы и спланировали дальнейшую деятельность Фонда на следующий год и перспективу.

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"Мы встретились с командой фонда для того, чтобы проанализировать, как мы проходим этот год, что у нас получилось, а что – нет. А главное – для того, чтобы спрогнозировать и спланировать следующий год и следующие годы. Наша работа направлена на то, чтобы Украина выстояла и добилась справедливого и долгосрочного мира. Ну и, конечно же, чтобы помочь людям. Людям, оказавшимся в беде. Людям, оказавшимся в очень сложной ситуации", – отметил Ахметов.

Ринат Ахметов поблагодарил команду Фонда за работу, преданность своему делу и помощь людям, оказавшимся в беде и сложных жизненных обстоятельствах.

С начала полномасштабного вторжения России Ринат Ахметов направил более 15 млрд гривен на поддержку Вооруженных сил Украины и помощь гражданским украинцам.