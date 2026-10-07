До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Самый жестокий удар со времен Холокоста": Зеленский поддержал Израиль в годовщину теракта 7 октября 2023 года"Самый жестокий удар со времен Холокоста": Зеленский поддержал Израиль в годовщину теракта 7 октября 2023 годаИллюстративное фото, НПЗ, нефтеперерабатывающий завод.Когда-то крупнейший в мире НПЗ планируют вернуть в строй: глобальный дефицит топлива набирает оборотыЗендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французовЗендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французовНе ответил на 85 сообщений: глава Госфинмона Пронин игнорирует не только парламентскую временную следственную комиссию, но и главу НКЦПФР СеменюкаНе ответил на 85 сообщений: глава Госфинмона Пронин игнорирует не только парламентскую временную следственную комиссию, но и главу НКЦПФР СеменюкаИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВенгрия сняла вето с переговоров Украины о вступлении в ЕС: что это означаетВенгрия сняла вето с переговоров Украины о вступлении в ЕС: что это означаетМагучих получила особый знак признания в центре Киева. Фото и видеоМагучих получила особый знак признания в центре Киева. Фото и видеоС страной наконец-то нужно говорить честно: Порошенко объяснил, как он видит процесс прекращения войны и что для этого нужно сделатьС страной наконец-то нужно говорить честно: Порошенко объяснил, как он видит процесс прекращения войны и что для этого нужно сделатьПутин подарил себе на день рождения убийство детей: Зеленский озвучил потери от российских обстрелов. ВидеоПутин подарил себе на день рождения убийство детей: Зеленский озвучил потери от российских обстрелов. ВидеоМогут встретить кого-то особенного: самые счастливые знаки зодиака в октябреМогут встретить кого-то особенного: самые счастливые знаки зодиака в октябре

До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото
В результате массированного ракетного обстрела 7 октября погиб 47-летний ветеран полиции Олег Малыш. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Национальная полиция Украины/Pexels

В результате массированного ракетного удара по Прилукам 7 октября погиб 47-летний ветеран полиции Олег Малыш, который до недавнего времени воевал в составе стрелкового батальона полиции Черниговской области. Незадолго до трагедии офицер из-за состояния здоровья ушел на заслуженный отдых.

Об этом в Telegram сообщила Национальная полиция Украины. В результате вражеской атаки также получила ранения жена Олега Малиша, которая служит в полиции, а её мать погибла; трёхлетняя племянница получила ранения.

Олег Малиш более 20 лет служил

Свою жизнь Олег Малиш посвятил службе в органах внутренних дел. В ряды правоохранителей он вступил в 2001 году, начав карьеру в должности оперуполномоченного уголовного розыска в Прилуках, где в дальнейшем и проходил службу.

В 2024 году Малыш вступил в стрелковый батальон Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Он принимал непосредственное участие в защите Украины от российских захватчиков.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 8,0 т.
К концу этой недели жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится: повезет особенно в финансах
icon 8,0 т.
К концу этой недели жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится: повезет особенно в финансах
Виталий ПортниковВиталий Портников
icon 7,2 т.
На что рассчитывает Путин через четыре с половиной года войны
icon 7,2 т.
На что рассчитывает Путин через четыре с половиной года войны
Елена БылимЕлена Былим
icon 4,7 т.
Переход на зимнее время: почему часы переводят в воскресенье
icon 4,7 т.
Переход на зимнее время: почему часы переводят в воскресенье
До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото

Погиб ветеран полиции Олег Малыш. Источник: Национальная полиция Украины

После увольнения со службы по состоянию здоровья полицейский вернулся к гражданской жизни. Однако 7 октября российская ракета оборвала его жизнь во время массированной атаки на Прилуки.

Жена погибшего сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Ее мать также стала жертвой российского удара, а трехлетняя племянница получила ранения.

Коллектив Национальной полиции выразил искренние соболезнования родным и близким Олега Малыша.

До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото

Погиб ветеран полиции Олег Малыш. Источник: Национальная полиция Украины

Напомним, в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла целая семья – 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко. Их квартира на пятом этаже была полностью разрушена в результате попадания ракеты, а еще одна внучка, Ольга, выжила.

Как писал OBOZ.UA, российские войска утром 7 октября нанесли ракетный удар по Прилукам, в результате чего был разрушен пятиэтажный жилой дом. Люди оказались под завалами, а на месте удара начались поисково-спасательные работы.

Похожие темы
Российские обстрелыВойна в УкраинеВойны России против УкраиныВоенные преступления РоссииУкраинаПрилукиНациональная полиция Украины
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться