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Домашний полироль для мебели: как надолго избавиться от пыли

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Домашний полироль для мебели: как надолго избавиться от пыли
Как сделать полироль для мебели. Источник: Pexels

Регулярное вытирание пыли – это базовая домашняя работа, но она не всегда дает долговременный результат. Простой раствор на основе масла и уксуса может быть полезен, и он хорошо работает на некоторых влагостойких поверхностях.

Приготовление домашнего полироля для мебели не требует специальных средств или больших затрат. Уксус помогает удалить некоторые пятна, а небольшое количество оливкового масла может придать поверхности легкий блеск. Добавление средства для мытья посуды облегчает нанесение смеси, пишет OBOZ.UA.

Чтобы сделать домашний полироль, вам понадобится:

  • 1 стакан воды,
  • 1-2 столовые ложки белого уксуса,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • несколько капель средства для мытья посуды.
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Перелейте все ингредиенты в бутылку с распылителем и тщательно перемешайте. Энергично встряхивайте перед каждым использованием, поскольку масло и вода естественным образом разделяются.

Перед чисткой протестируйте смесь на незаметном участке. Затем нанесите небольшое количество на мягкую ткань из микрофибры и осторожно протрите загрязненный участок. В завершение отполируйте сухой тканью, чтобы удалить излишки масла и избежать жирных полос.

Не распыляйте жидкость непосредственно на мебель, поскольку излишек влаги может проникнуть в щели и повредить материал. Также будьте осторожны с деревянной, лакированной, вощеной или промасленной мебелью. Уксус может повредить некоторые защитные покрытия, поэтому безопаснее использовать средства, рекомендованные производителем для этих поверхностей.

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