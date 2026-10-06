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"Мы прилагаем усилия, чтобы ЕС как можно скорее открыл новые кластеры для Украины", – Порошенко

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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"Мы прилагаем усилия, чтобы ЕС как можно скорее открыл новые кластеры для Украины", – Порошенко
Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" для защиты украинских позиций и объектов критической инфраструктуры. Во время встречи с военными специалистами пятый президент также сообщил о результатах переговоров с европейскими партнерами, состоявшихся в последние дни.

Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.

По словам Порошенко, Украина может ожидать открытия еще двух переговорных кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

"Мы провели переговоры в Европарламенте, состоялась встреча с Группой друзей, провели переговоры с еврокомиссаром, на Политической ассамблее Европейской народной партии о том, чтобы нам открыли кластеры. До 15-го числа, если Украина выполнит свою домашнюю работу, мы можем ожидать открытия двух кластеров. И останется открыть еще два кластера для ускорения процесса европейской интеграции. Этим и занимается "Европейская Солидарность", – сказал лидер партии.

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''Мы прилагаем усилия, чтобы ЕС как можно скорее открыл новые кластеры для Украины'', – Порошенко

Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

"Я вчера специально вернулся для встречи с Мерцем. Канцлер выделил миллиард евро в качестве увеличения немецкой помощи. На сегодняшний день немцы занимают лидирующую позицию: до 35% всей помощи Европейского Союза предоставляется немцами", – сказал Порошенко.

"Мы сейчас стараемся улучшить качество законопроектов, обсудить их с нашими европейскими партнерами. И по-прежнему сохраняем сдержанный оптимизм, что нас услышат", – говорит Петр Порошенко.

Он также отметил, что продолжается работа над поставками в Украину легких штурмовиков A-29 Super Tucano, которые способны усилить защиту украинского неба.

''Мы прилагаем усилия, чтобы ЕС как можно скорее открыл новые кластеры для Украины'', – Порошенко

Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

"Удары по мостам, пробки, парализующие Киев, удары по больницам, многоэтажкам, объектам критической энергетической инфраструктуры с помощью "Бандеролей", реактивных шахидов – к сожалению, мы можем констатировать, что технологическое преимущество, обеспеченное в предыдущие годы, Россия не только догнала, но и претендует на опережение. Нам нужны новые дроны-перехватчики", – констатирует Порошенко.

"Что касается самолетов, в том числе Super Tucano, ведутся переговоры. Мы работаем с нашими партнерами в Европейском Союзе, у которых уже есть контракты, чтобы эти самолеты как можно скорее получили возможность противостоять врагу. Мы ведем переговоры об увеличении поставок ракет-перехватчиков для F-16", – сказал Порошенко.

''Мы прилагаем усилия, чтобы ЕС как можно скорее открыл новые кластеры для Украины'', – Порошенко

Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

"Мы инвестируем в научно-исследовательские разработки (R&D) в области средств ПДТР. У нас уже есть первые очень обнадеживающие успехи: шахиды упали в Днепр без взрывов, их удалось отвести от двух промышленных объектов, и это сделали новые модернизированные "Ай-Петри". Сегодня мы передаем 10 комплексов в рамках контракта в состав Вооруженных Сил. Это стало возможным благодаря тому, что производство переведено на военные рельсы, на максимальное увеличение количества модернизированного оборудования, которое мы поставляем в войска", – отметил Порошенко.

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