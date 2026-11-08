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"Добрый, искренний и отзывчивый человек": в Киеве умерла 56-летняя учительница, которую эвакуировали из Олешек

Мария ДрофичМария Дрофич
Time to read1 мин
486
"Добрый, искренний и отзывчивый человек": в Киеве умерла 56-летняя учительница, которую эвакуировали из Олешек
Елена Пироженео умерла в Киеве 6 ноября. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Киеве 6 ноября умерла бывшая учительница физкультуры из Олешек Елена Пироженко. 56-летнюю женщину, которая была прикована к постели, эвакуировали из временно оккупированного города во время гуманитарной миссии на машине скорой помощи.

О смерти педагога сообщила исполняющая обязанности директора Олешковского опорного учреждения образования №4 Надежда Штанько. Она также поделилась воспоминаниями коллег и учеников о бывшей учительнице.

Что известно о женщине

Елена Пироженко долгое время имела проблемы со здоровьем и была прикована к постели. Весной 2026 года в оккупированных Олешках умер ее муж. Позже женщину удалось вывезти из города во время гуманитарной миссии.

"Это наша бывшая учительница. Она была прикована к постели. Весной 2026 года в Олешках умер ее муж. Во время гуманитарной миссии женщину вывезли из города на машине скорой помощи. Она умерла 6 ноября", – рассказала Надежда Штанько.

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Коллеги запомнили Елену Пироженко добрым, искренним и отзывчивым человеком, который всегда держал свое слово. Педагог умела выслушать детей, поддержать их и найти подход к каждому ученику.

"Она была учителем физкультуры и у меня лично, и у моей дочери. Она окончила школу еще в 2022 году, как раз когда началась война. Моя дочь расплакалась, когда узнала, что Елена Олеговна умерла", – поделилась Штанько.

По словам руководителя учебного заведения, Елена Пироженко в свое время профессионально занималась спортом. Она имела звание кандидата в мастера спорта по легкой атлетике и входила в состав сборной тогдашнего Советского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось ехать через территорию РФ и Беларуси. Подробности операции по спасению раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

Украинцы, которых эвакуировали из временно оккупированных Олешек и вернули на подконтрольную Украине территорию, находятся под медицинским наблюдением. Их разместили в нескольких больницах, где проводят необходимые обследования и при необходимости переводят в другие медицинские учреждения.

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