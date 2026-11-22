Предстоящая зима в Украине, по предварительным оценкам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако это не означает, что страна избежит сильных морозов. Температура может существенно колебаться: в отдельные дни января столбики термометров способны показывать как +15, так и -15 градусов.

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В то же время уже в конце ноября ожидается поступление арктического воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, а затем – более выраженная зимняя погода. Об этом изданию NV рассказали директор Украинского гидрометеорологического центра Вероника Филоненко, а также синоптики Наталья Птуха и Виталий Постригань.

Какой будет зима в Украине

По прогнозу Вероники Филоненко, предстоящая зима ожидается на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы. На погодные процессы, в частности, влияет Эль-Ниньо, однако этот фактор не означает, что в Украине не будет периодов с низкими температурами.

"В какой-то январский день у нас может быть +15, а в какой-то – наоборот, -15 градусов", – отметила директор Укргидрометцентра.

По ее словам, самым холодным зимним месяцем обычно является февраль. В то же время сейчас невозможно дать четкий прогноз о том, какой будет погода в этот период.

Для своих оценок специалисты Укргидрометцентра используют собственные статистические данные за длительный период – около 100 лет. Также они учитывают расчеты мировых метеорологических центров, которые анализируют макроциркуляцию атмосферы.

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Последние зимы были теплее климатической нормы

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что большинство зим за последние десять лет, с учетом изменений климата, также были теплее климатической нормы. Исключением стала зима 2025–2026 годов, которую она не учитывает в этой оценке.

В качестве примера специалист привела сезон 2019–2020 годов. Тогда метеорологическая зима на территории Украины так и не наступила.

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Более высокие, чем обычно, показатели демонстрирует и нынешняя осень. В частности, среднемесячная температура воздуха в Киеве в октябре составила +11,8 градуса. Это на 3,2 градуса выше климатической нормы.

Когда в Украину придет похолодание

Первые ощутимые зимние проявления ожидаются уже в ближайшее время. По словам начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя, похолодание в конце ноября закономерно для этого сезона.

В ближайшие дни в Украину начнет поступать арктический воздух с севера Скандинавии. Это приведет к снижению температуры и переходу к более зимнему характеру погоды.

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23 ноября

23 ноября в Украину придет новый активный циклон. Он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега.

Из-за таких погодных условий ситуация на дорогах может ухудшиться.

Следующая неделя

Уже на следующей неделе погода может приобрести выраженный зимний характер. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, а местами на дорогах возможна гололедица.

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Таким образом, несмотря на общий прогноз более теплой, чем обычно, зимы, украинцам стоит быть готовыми и к сильным морозам, и к периодам зимних осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в некоторых западных областях Украины 21 ноября выпал снег. Погода местами на Ивано-Франковщине, Львовщине и Закарпатье перешла на зимний режим. Снегопады, мороз, а местами туман и сильный ветер накрыли горные вершины.