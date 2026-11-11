К концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешно

К концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше. К декабрю вы будете уверенно стоять на пути к своему божественному предназначению и руководить так, как вам и положено. В нумерологии 2026 год – это универсальный год 1, что означает, что он помог вам лучше осознать себя, поставив себя на первое место и полюбив себя без всяких извинений.

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Хотя вы цените свое прошлое, вы также научились доверять своей судьбе, вступая навстречу новым приключениям. Впереди большие дела, и все они будут к лучшему, пишет Yourtango.

Водолей

До этого года вы, Водолеи, недооценивали свое влияние на окружающих. Но благодаря энергии 2026 года, ваш эффект от ваших действий проявился во всей красе. И это совершенно заслуженно.

Возможно, вы этого раньше не замечали, но вы действительно подражаете Spice Girls и оживляете жизнь каждого, кого встречаете. По этой причине Вселенная неожиданно одарила вас отдачей от всех ваших вложений. Вы не привыкли к такому вниманию. Вас не всегда принимают достаточно хорошо, чтобы ваша энергия находила отклик, но этот год изменил все. И все же у кого-то есть возражение.

К концу года, когда кто-то утверждает, что нужно принимать вещи такими, какие они есть, вы с радостью отстаиваете свою позицию. Жизнь изменилась, и пути назад нет. Тот факт, что вы не одиноки в своих словах, доказывает, что вы, сами того не осознавая, преодолели старый барьер и заканчиваете год с уважением и восхищением настоящего лидера.

Весы

Этот год стал для вас, Весы, годом завершения. Однако речь шла не о поиске того, кто вас дополнит, а о чувстве целостности внутри себя. Это был урок самоконтроля и любви к себе. Более того, ваше душевное равновесие и внутренний покой зависели от того, насколько хорошо вы усвоили этот урок.

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Обычно вы склонны действовать по-хамски, чтобы сохранить мир, но не в этом году. Хотя вам следует идти на компромиссы, когда это необходимо, вы понимаете, что обладаете большей властью, чем думали изначально. Вы – лидер сами по себе и способны самостоятельно справляться с ситуациями. Вселенная подсказывает вам, что пора активнее участвовать в жизни и быть более внимательным к происходящему.

К концу 2026 года вы выходите из нездоровой ситуации. На то, чтобы избавиться от нее, может уйти большая часть года, но к декабрю вы начнете действовать. Вы станете сильнее и увереннее в себе, чем были в начале года. И вы будете привлекать лучшие возможности и людей, которые соответствуют вашему новому стилю.

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Рыбы

Хотя тебя и обвиняли в том, что ты живешь в мечтах, теперь ты воплощаешь свои мечты в жизнь. Если бы ты встретилась лицом к лицу со своим юным "я", оно бы увидело в тебе знаменитость и источник вдохновения. Так что поздравь себя с тем, что ты стала настоящей Ариэль. Только ты не просто часть желаемого мира, но и ответственна за его создание.

Поскольку вы – главный архитектор своего нового мира, вы сами устанавливаете правила. Вы больше не чувствуете себя обязанным потакать чувствам других людей или жертвовать своими потребностями ради мира. Если вам что-то не нравится или вы не чувствуете нужной атмосферы, вы говорите об этом и устанавливаете границы . Это делает жизнь намного лучше.

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Телец

Этот год был для вас, Телец, годом сосредоточенности на одной цели. Вы знаете, чего хотите, и на этом вы и были сосредоточены. По правде говоря, вам все равно, кто с вами согласен, главное, чтобы вы знали, что движетесь в ногу со своей судьбой. Это все, что для вас важно.

Вы разумный человек, но если вы что-то задумали, то редко меняете свое мнение. Однако в этом году у вас совсем другая энергия. Когда в ситуации больше плюсов, чем минусов, вы готовы пойти на компромисс. Это может задеть чувства людей из вашего прошлого, но в конечном итоге вы должны делать то, что лучше для вас в данный момент.

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К концу года вас будут помнить такими, какими вы были раньше, и примут такими, какие вы есть сейчас. Этот опыт задуман как переосмысление. Вы завершите 2026 год более честными и более человечными.

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