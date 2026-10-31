В Беларусь прибыл самолет с представителями делегаций Украины и России, участвовавших в гуманитарной операции в Олешках. Видео и все подробности

В аэропорту Гомеля (Беларусь) совершил посадку самолет, на борту которого находятся представители российской и украинской делегаций, принимавшие участие в гуманитарной операции в прифронтовом городе Олешки Херсонской области. Вместе с ними прибыли иностранные журналисты.

Видео дня

Там эвакуированных граждан готовятся принять и обеспечить необходимые условия для участников миссии. Об этом пишут белорусские медиа.

Эвакуация жителей Олешек

Белорусские власти утверждают, что в Гомеле созданы все условия для комфортного и безопасного размещения прибывающих людей. По состоянию на утро в Гомеле продолжается подготовка к приему детей и взрослых, эвакуированных из зоны проведения гуманитарной операции.

Представителей России и Украины в аэропорту Гомеля встретили председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

"Маршрут у нас проходит через вашу страну", – отметил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который возглавляет украинскую делегацию.

Около 9:00 по местному времени первый самолет с жителями Олешек приземлился в аэропорту Гомеля. Люди ехали в Анапу на автобусах, после чего провели в воздухе несколько часов, добираясь до Гомеля. Для их встречи развернули полноценный палаточный городок.

РЕКЛАМА

Медики и волонтеры приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий. Их встретила команда работников спасательного ведомства, волонтеров и врачей.

В аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в "Новую Гуту". Именно через этот пункт пропуска им предстоит проследовать на территорию Украины.

Главные истории дня

Что предшествовало

В рамках гуманитарной миссии подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также машины скорой помощи для маломобильных людей.

"Отдельное и не менее важное направление нашей работы – обеспечение возможности выезда гражданского населения. Каждому, кто желает покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно выехать. В то же время те, кто принял решение остаться, могут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец акцентировал внимание на важности соблюдения режима тишины обеими сторонами. Он также отметил сотрудничество с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при организации гуманитарной миссии и посредническую роль первой леди США Мелании Трамп в координации этого процесса

РЕКЛАМА

Напомним, первая леди США Мелания Трамп заявила, что добилась заключения локального перемирия между Украиной и Россией для проведения эвакуации гражданских лиц из Олешек. Стороны договорились временно прекратить все военные действия в районе города, чтобы организовать помощь населению и подготовить безопасный коридор для эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA, жителей Олешек, которые решили выехать на подконтрольную Киеву территорию, планируют эвакуировать через Россию и Беларусь. Сначала людей должны доставить российским военным самолетом в Анапу.