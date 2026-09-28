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До +24, но с дождями: какая будет погода в Украине в понедельник, 28 сентября. Карта

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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До +24, но с дождями: какая будет погода в Украине в понедельник, 28 сентября. Карта
В понедельник, 28 сентября, в Украине ожидается переменная облачность
Источник: Pexels

В понедельник, 28 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +24 градусов, теплее всего будет на Закарпатье, а также на юге и юго-востоке страны.

Об этом в Facebook сообщил Украинский гидрометеорологический центр. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются на юге, а ночью также местами в Харьковской и большинстве центральных областей.

В большинстве западных областей ночью и утром местами будет туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. На юге и юго-востоке днем местами возможны порывы 15–20 м/с.

Какой будет температура

Ночью температура воздуха составит 5–10° тепла, днем – 15–20°. В Закарпатье столбики термометров поднимутся до +24°.

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На юге и юго-востоке страны ночью ожидается 9–14°, а днём – 18–23°.

До +24, но с дождями: какая будет погода в Украине в понедельник, 28 сентября. Карта

Погода на 28 вересня

Источник: Укргідрометцентр

В Карпатах будет прохладнее: ночью +1...+6°, днем – 10–15°.

В Киеве ночью температура составит +10...+12°, а днем воздух прогреется до +17...+19°.

До +24, но с дождями: какая будет погода в Украине в понедельник, 28 сентября. Карта

Допис Укргідрометцентра у Facebook

Источник: Скриншот

Напомним, начало октября в Украине может быть теплым, солнечным и преимущественно сухим, хотя в первой половине месяца не исключены заморозки. По прогнозам синоптика Виталия Постриганя, до конца сентября в Украине ветер будет постепенно стихать, а количество солнечных дней увеличится.

В конце сентября и в начале октября значительную часть Европы может накрыть волна аномальной жары. На Пиренейском полуострове температура местами может достичь +35…+38 градусов, а в отдельных районах — приблизиться к отметке +40.

Как писал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине может оказаться теплее климатической нормы. По предварительному прогнозу, декабрь может быть аномально тёплым, тогда как наиболее вероятный период похолодания ожидается в январе, когда возможны морозы и снегопады.

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