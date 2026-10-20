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До +20 градусов: синоптики рассказали, чем удивит погода в Украине в среду. Карта

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
63
До +20 градусов: синоптики рассказали, чем удивит погода в Украине в среду. Карта
Иллюстративное фото. Осень. Источник: magnific.com

В среду, 21 октября, на большей части территории Украины будет сухая погода, лишь в некоторых областях на востоке и юге, а также в Чернигове возможны дожди.

Самая низкая температура в этот день ожидается в Чернигове – +11 градусов, теплее всего будет в Ужгороде – до 20 градусов тепла. Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине 21 октября

21 октября на западе Украины будет преимущественно солнечная погода без осадков, в Хмельницком – облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем +12...+20 градусов, при этом теплее всего ожидается в Ужгороде – +18...+20.

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В северных регионах местами будет дождь, в частности в Чернигове. Ночью температура воздуха ожидается +8...+12 градусов, днем +9...+16 градусов.

В центральных областях Украины в среду преимущественно будет без осадков. Ночная температура +9...+13 градусов, дневная +14...+18 градусов.

На юге в этот день прогнозируется преимущественно дождливая погода. Ночная температура воздуха ожидается +11...+14 градусов, дневная +14...+18 градусов.

На востоке нашей страны местами будет идти дождь. Ночью температура воздуха достигнет +10...+14 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Крыму синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

Погода в Киеве

В столице в этот день ожидается сухая погода. Температура ночью составит +9...+11, днем +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на 21 октября.Источник: Укргидрометцентр

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

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