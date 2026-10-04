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До +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. Карта

Михаил Левакин
Михаил Левакин
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До +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. Карта
Погода в Украине 4 октября. Источник: иллюстративное фото Pixnio

В воскресенье, 4 октября, согласно последним прогнозам синоптиков, в Украине сохранится сухая погода. Ожидается "переменная облачность без осадков", а в западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами будет туман.

Относительно теплую и уютную погоду в воскресенье обусловливает отсутствие ветра его скорость не превысит 3-8 м/с. Так обещают специалисты Укргидрометцентра.

Погода в Украине

До +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. Карта

Погода в Украине 4 октября. Источник: Rixnio

В целом этой ночью температура будет колебаться в пределах 1-6° тепла. При этом повсеместно в Украине, за исключением юга, на поверхности почвы возможны заморозки (с температурой в пределах 0-3°). На юге ночью 4-9° тепла.

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А уже днем воздух прогреется до 14-19°. Хотя в восточных областях будет немного холоднее – всего 11-16° тепла.

До +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. Карта

Погода в Украине 4 октября. Источник: Укргидрометцентр

На территории Киевской области и самой столицы погода будет именно такой – "переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с".

Ночью в столице – 1-6 °C, а "на поверхности почвы возможны заморозки". Днем – 14-19 °C.

Предупреждение о заморозках

До +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. Карта

Погода в Украине 4 октября. Источник: Rixnio

Отдельно синоптики выпустили "предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине". Речь идет о вышеупомянутых заморозках на поверхности почвы.

Что характерно – для всей Украины явление признано "желтым", то есть первым уровнем опасности, а вот для Прикарпатья, где заморозки возможны даже в воздухе (в пределах 0–3 °C), это "оранжевый", второй уровень опасности.

До +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. Карта

Предупреждение об опасности на 4 октября. Источник: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам", – отметили синоптики в обоих предупреждениях.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026-2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

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