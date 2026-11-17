В среду, 18 ноября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, во многих регионах пройдут дожди. В то же время температура воздуха будет оставаться относительно высокой для этого времени года, а теплее всего будет на западе и юге страны, где столбики термометров местами поднимутся до +16 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По данным синоптиков, в большинстве областей ожидаются дожди, а температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +16 градусов.

Какой будет погода в Украине 18 ноября

В западных областях ожидается относительно теплая погода, местами с дождями. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, а днем поднимется до +8...+16. Самые высокие показатели прогнозируют в Прикарпатье и Буковине.

В центральной части Украины также будет преобладать облачная погода. Ночью температура будет колебаться в пределах +5...+8 градусов, а днем воздух прогреется до +7...+13. В некоторых районах возможны дожди.

На севере страны будет несколько прохладнее. Ночью столбики термометров покажут +3...+7 градусов, днем – от +5 до +11. Местами прогнозируют осадки.

В Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Температура воздуха ночью составит +4...+6 градусов, а днем поднимется до +9...+11.

В восточных областях ожидается преимущественно облачная погода с осадками. Температура воздуха ночью составит +3...+7 градусов, а днем будет колебаться от +7 до +11.

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На юге Украины сохранится теплая для середины ноября погода. Ночью температура воздуха составит от +5 до +11 градусов, а днем поднимется до +9...+14.

В Крыму также прогнозируют облачную погоду с возможными осадками. Ночью ожидается +9...+11 градусов, а днем воздух прогреется до +13...+15.

Напомним, зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы. По прогнозу метеоролога Веры Балабух, средняя температура может превышать норму на 1–2 градуса.

Как писал OBOZ.UA, на Новый год 2027 года в Украине предварительно не прогнозируют снега. По данным Meteoprog, в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Полтаве и Николаеве 31 декабря и 1 января ожидается преимущественно облачная погода без осадков.

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