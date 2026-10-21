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Для этих трех знаков зодиака открывается денежный поток: вас ждет большой успех уже на этой неделе

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
2,9 т.
Иллюстрация. Финансовый гороскоп
Иллюстрация. Финансовый гороскоп. Источник: Создано с помощью ИИ

Три знака зодиака привлекут к себе значительный финансовый успех после 22 октября 2026 года. Когда Луна образует тригон с Венерой, мы можем реализовать свои лучшие намерения. Более того, эти намерения встречают поддержку Вселенной.

Астрологи рассказали, что если вы всегда мечтали о богатстве и изобилии, ваши шансы воплотить их в жизнь только что возросли. Эти астрологические знаки наконец-то начинают осознавать всю мощь своего разума, пишет Yourtango.

Дева 

В среду-четверг Луна образует тригон с Венерой, и это окажет на вас, Дева, огромное влияние. Это необычайно позитивный транзит, и он вам определенно необходим.

Ваше главное преимущество сейчас – это способность верить, что все хорошо. Это действительно имеет решающее значение. Именно так вы можете свернуть горы и воплотить свои мечты в реальность. Именно так вы привлекаете огромное богатство.

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Впервые за долгое время вы чувствуете, что богатство, которое к вам приближается, заслужено. Это не случайная удача или просто удачное стечение обстоятельств. Это ваш звездный час. Наслаждайтесь им и продолжайте мыслить позитивно. Финансовый успех – ваш.

Скорпион

Скорпион, вы давно задумываетесь о привлечении финансового успеха. И это не просто мысль, которая сидит и зреет где-то в глубине души. Вы активно стремитесь к этому, и это здорово. Вы знаете, что ничего не произойдет, если вы сами этого не добьетесь.

Однако, когда Луна образует тригон с Венерой, ваше мышление немного меняется. Вы начинаете воспринимать богатство как нечто хорошее и безобидное. Вас не так сильно волнуют все сопутствующие ему факторы, потому что вы знаете, что являетесь ответственным человеком.

Рыбы

Возможно, люди этого не ожидают, но вы, Рыбы, отлично работаете под давлением. И вы всегда умели собраться с силами, когда дело доходило до оплаты счетов или просто до зарабатывания денег по приказу. Это необычный талант, но, эй, он ваш, и вы точно не жалуетесь.

Вы не беспокоитесь о деньгах так, как многие другие. Вы верите, что всегда сможете во всем разобраться. Вы также знаете в глубине души, что Вселенная действует таинственным образом и что каким-то образом вы всегда будете защищены.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет

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