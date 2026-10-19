Для этих 3 знаков зодиака начнется новая мощная эра: вы получите то, на что давно заслужили

Нас всех ждет настоящий прилив позитивной энергии и возможность поверить в действительно светлое будущее. Когда Венера выравнивается с черной луной Лилит, мы видим красоту мира, и, возможно, мы об этом забыли.

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Для этих 3 астрологических знаков новая мощная эра во многом связана с нашей собственной способностью верить в красоту и воплощать ее в своей собственной реальности, пишет yourtango.

Овен

Такое расположение Венеры и Лилит сочетает красоту и силу. В вашем случае, Овен, это пробуждает в вас желание отвернуться от всего темного и отвратительного.

Вы осознали, что восприятие действительно решает все. Вы сами решаете, поддаваться ли вам тому интенсивному негативу, который постоянно обрушивается на вас. Сейчас вы мыслите позитивно, и это имеет решающее значение. Именно это открывает вам путь в новую, преобразующую эру. Лилит и Венера вместе составляют мощный дуэт, и в вашей натальной карте этот транзит может принести вам только огромную пользу.

Скорпион

Это твоя жизнь, Скорпион, и сейчас или никогда. Когда Венера соединится с Лилит, ты невольно почувствуешь непреодолимое желание вернуть себе свою силу и быть собой. Вы больше не позволите другим людям контролировать твою жизнь.

Для вас начинается новая эра, и в ней вы будете твердо противостоять силам негатива. Мы все знаем, насколько сильными они могут быть, и, наконец, вы берете это на себя.

Вы сами себе начальник, и вы направляете свою жизнь и будущее в правильном направлении. Вы знаете, что для вас лучше, и игнорируете весь внешний шум, который пытается отвлечь вас или сломить. Это больше не влияет на ваши решения. Не в эту новую, мощную эпоху.

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Водолей

Водолеи, новая мощная эра в вашей жизни – это, по сути, признание вашей собственной силы. Когда Венера соединится с Лилит, вы наконец-то вернете себе эту силу.

Да, сегодня именно такой день, и он ведет прямо к жизни, о которой вы мечтаете. Вы здесь не для того, чтобы играть по чужим правилам, особенно когда эти правила не распространяются на вашу реальную жизнь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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