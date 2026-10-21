Для троих знаков китайского зодиака наступает новый, счастливый этап в жизни, и наконец-то все наладится: вас ждет большой успех

Начиная с 21 октября жизнь трех знаков китайского зодиака наконец-то все наладится. Одна из ситуаций разрешится неожиданным образом. Астрологи утверждают, что три дня на этой неделе принесут чувство завершенности. Первый день – день закрытия, помогающий закончить важный проект, чтобы перейти к следующему. Третий день – день избавления, идеально подходящий для уборки и расставания со старым, чтобы освободить место для нового. Четвертый день – насыщенный день, когда набирает обороты.

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Четыре знака зодиака не обязательно должны обеспечивать успех. Все происходит само собой, пишет YourTango.

Обезьяна

Завершение дел часто ощущается как потеря, но на этой неделе, когда дверь закрывается, вы чувствуете завершенность и облегчение. Вы уже некоторое время обдумывали идею завершения ситуации. Но только на этой неделе, когда в вашем знаке зодиака выпадает "Закрытый день", вы решаете отпустить ситуацию.

Вы понимаете, что можете выбрать новый путь. Вам не обязательно оставаться на том, по которому вы идете, из-за преданности или необходимости. Быть самим собой – это нормально. Никто не должен определять вас, чтобы вы были счастливы .

Собака

21 октября – важный день для вас. Это день отчуждения, и будет трудно отпустить все, во что ты вложил свое время и энергию. На этой неделе, в результате череды событий, вы поймете, что тебе не нужно хранить каждое воспоминание или каждую дружбу в своей жизни. Иногда вы отдаляетесь друг от друга, и это нормально.

Вы закрываете дверь в прошлое. Вы проводите важные разговоры, чтобы точно знать, чего хотите и в чем нуждаетесь. Но, что еще важнее, вы понимаете, на что способны другие. Вы осознаете, что пришло время принимать собственные решения, и сделаете это без страха. Если кто-то вас поддерживал, то теперь он будет поддерживать вас еще больше, если нет, вы создаете необходимую дистанцию, чтобы сосредоточиться.

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Свинья

Вы отпускаете памятные вещи и перестаете так сильно стараться, чтобы все наладилось. Вы расслабляетесь и позволяете ситуации развиваться естественным образом. Вместо того чтобы чувствовать, что все зависит от вас, вы видите реальность. Страх теряет свою власть, и вы свободны.

Вы не против того, чтобы жизнь протекала естественно, но эта неделя немного отличается. Вы довольно быстро усваиваете уроки умения отпускать и двигаться дальше. Вы понимаете, как жизнь часто приходит и уходит поэтапно. Вы не боитесь признать поражение или принять победу и посмотреть, что принесет будущее. Однако именно на этой неделе вы решаете применить другой подход. Вам нужна ясность и цель.

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