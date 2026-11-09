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Для четырех знаков зодиака жизнь станет проще с сегодняшнего дня и до 15 ноября

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read3 мин
2,9 т.
Для четырех знаков зодиака жизнь станет проще с сегодняшнего дня и до 15 ноября
Илюстрация к гороскопу. Источник: Pixabay

С 9 по 15 ноября 2026 года пять знаков зодиака будут жить в спокойном режиме. Это обнадеживающая неделя, и это именно то, что нам нужно. Новолуние восходит в Скорпионе в понедельник, напоминая нам о наших многочисленных талантах и ​​дарованиях. Когда Луна перейдет в Стрелец 10 ноября, Вселенная призывает нас взять инициативу в свои руки.

К тому времени, когда Меркурий и Венера перейдут в прямое движение 13 ноября, мы будем готовы начать гонку. Финишная линия может казаться далекой, но нас это не пугает. Ни в коем случае, пишет Yourtango

Скорпион

Наконец-то заканчивается период ретроградного движения Меркурия, а это значит, что вы можете двигаться вперед и начать новую главу. На этой неделе Меркурий переходит в прямое движение в вашем знаке, рассеивая любую путаницу и смятение. Возможно, вы измените свой настрой и начнете вкладывать больше любви в себя . Это всегда хорошо, Скорпион.

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Уделите время размышлениям о том, чему вы научились за последний месяц и чему вас научили конфликты, с которыми вы столкнулись. Используйте эту мудрость, чтобы избежать повторения ошибок. Проведите разговоры, которых вы избегали, и встретьтесь с подавленными чувствами. При необходимости ведите дневник своих эмоций.

Телец

Венера, ваша правящая планета, наконец-то переходит в прямое движение на этой неделе, Телец. Этот энергетический сдвиг выявит проблемы, которые вы, возможно, избегали в отношениях с друзьями или коллегами. Обсудите все и постарайтесь действительно выслушать. Сейчас не время для эгоизма, а время для уважения и терпения.

Юпитер даст вам дополнительный импульс, укрепит ваш фундамент и поможет определить направление, в котором вы хотите развивать свою карьеру в будущем. Но эта неделя не будет посвящена только работе. Не удивляйтесь, если во время новолуния в Скорпионе завяжется любовная история. Насладитесь просмотром фильма или свиданием с любимым человеком, или позвоните другу, чтобы поболтать.

Водолей

Все взгляды прикованы к вам и вашей карьере, Водолей, поэтому не бойтесь налаживать связи. Во время новолуния в Скорпионе легко найти решения любых финансовых или рабочих проблем. Когда Меркурий перейдет в прямое движение, вы сможете возобновить общение со старыми коллегами или начальником. Эта энергия прольет свет на вашу работу и поможет вам получить заслуженное признание.

Дипломатия также важна, поэтому будьте внимательны к тому, как вы разговариваете с другими, особенно с учетом того, что Марс в Льве находится в оппозиции к вашему знаку. Между тем, Луна в Стрельце придает вам уверенности в себе и готовности к переменам. Вы достаточно долго сидели на месте. Поскольку Венера также сейчас находится в прямом движении, это отличная неделя, чтобы помечтать о следующем отпуске или любовной истории.

Лев 

Пора приступать к работе, Лев. Новолуние в Скорпионе дарит вам ясность ума и мотивацию для воплощения ваших мечт в жизнь . В это время вы будете поливать свой сад и ухаживать за растениями с гораздо большим энтузиазмом. Цветы начнут распускаться, и это лишь вопрос времени.

На этой неделе также можно посеять новые семена. Подумайте о том, чтобы начать заниматься любимым делом или творчеством. Следуйте своему сердцу и делайте то, что вас вдохновляет. Наслаждайтесь этим временем, пока жизнь протекает в спокойном режиме.

Но хотя Луна в Стрельце наделяет вас невероятной уверенностью, не стоит слишком увлекаться. Марс в вашем знаке делает вас более импульсивным, поэтому вам нужно немного сбавить обороты. Вы можете чувствовать себя на вершине мира, поэтому постарайтесь не потерпеть крах из-за нетерпения.

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