Для противодействия реактивным дронам: ОККО и ''Вернись живым'' передали военным 80 перехватчиков

Сеть АЗС ОККО и фонд "Вернись живым" активизируют усилия по поиску решений в борьбе с реактивными дронами. В рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" партнеры закупили и передали военным 80 реактивных дронов-перехватчиков на сумму 13,6 млн грн. Это поможет ускорить тестирование различных образцов и определить наиболее эффективные из них для дальнейшего масштабирования.

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Появление реактивных ударных дронов создает новый технологический вызов для системы противовоздушной обороны. Такие дроны движутся со скоростью 400–500 км/ч, могут разгоняться до 800 км/ч и подниматься на высоту более 5000 метров. В то же время украинские FPV-перехватчики, которыми организация "Вернись живым" уже снабжает военных в рамках проекта "Дронопад", развивают скорость 300–350 км/ч. Этого достаточно, чтобы сбивать "обычные" шахиды и разведывательные БПЛА, но для противодействия новой угрозе нужны перехватчики с другими техническими характеристиками.

"С сентября фонд активно закупает тестовые образцы дронов-перехватчиков от различных производителей и передает их военным. Уже есть первые успешные перехваты. В то же время сейчас для нас важнее не количество таких случаев, а качество результатов: мы собираем отзывы от подразделений, определяем, какими характеристиками должен обладать эффективный перехватчик, и передаем эти данные производителям для доработки. Так мы ищем решения, которые сможем масштабировать. Пожертвование от ОККО позволит ускорить эти усилия", – комментируют в Фонде "Вернись живым".

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Партию из 80 перехватчиков, закупленных в рамках сотрудничества ОККО и "Вернись живым", военные будут тестировать в боевых условиях. Это позволит расширить испытания и быстрее собрать данные о том, какие образцы лучше справляются с реактивными целями.

"В рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" мы уже направили более 490 млн грн на поддержку наших защитников. Но война постоянно меняется, появляются новые угрозы, требующие новых технологических решений. Сегодня один из таких вызовов – реактивные ударные дроны. Наша задача – помочь военным как можно быстрее найти эффективные средства противодействия этой угрозе и расширить их применение. Именно поэтому вместе с фондом "Вернись живым" мы направляем усилия не только на готовые решения, но и на поиск, испытания и совершенствование новых технологий", – отмечает Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО.

Главные истории дня

Поддержать военных в рамках акции "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" можно, заправляясь топливом PULLS на ОККО или пожертвовав баллы в приложении Fishka.

Справочно:

"ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива фонда "Вернись живым" и сети АЗК OKKO, которая помогает обеспечивать потребности ВСУ в оружии и технике. С ноября 2022 года уже успешно завершились три этапа инициативы. В частности, благодаря "ОКО ЗА ОКО" защитникам Украины передали 25 разведывательных комплексов SHARK общей стоимостью 325 миллионов гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на сумму 400 миллионов гривен и 10 специальных комплексов "Пульстрон" для ДШВ общей стоимостью 500 миллионов гривен.

Сейчас продолжается четвертая волна – "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", в рамках которой военных снабжают специальными FPV-дронами-перехватчиками и сопутствующей техникой. На поддержку инициативы уже выделено более 490 млн грн. Кроме того, OKKO участвует и в других проектах по поддержке ВСУ и восстановлению страны. С начала полномасштабного вторжения компания направила на эти нужды более 4,6 млрд гривен.