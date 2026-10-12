Для кого в СССР делали двухцветные автомобили: это было редкостью

Автомобили, выпускавшиеся в СССР, вызывают сейчас весьма неоднозначные эмоции. С одной стороны, каждый, кто когда-то владел "шедеврами" советского автопрома, вспоминает об их надёжности без тени восторга. С другой — некоторые модели сейчас действительно выглядят элегантно и впечатляют своим ретродизайном.

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Если посмотреть на винтажные снимки советских автомобилей, можно заметить немало машин, кузов которых был окрашен сразу в два цвета. OBOZ.UA разбирался, как появилась мода на такую окраску и для кого предназначались такие машины.

Как обычно, этот оригинальный тренд в автомобильном дизайне возник вовсе не на территории Советского Союза. Все началось еще в 1920-х годах в Соединенных Штатах Америки, где впервые придумали подобную схему окраски. Так, верхнюю часть машины вместе с крыльями делали чёрной, тогда как среднюю часть кузова выделяли яркой или светлой краской. Впоследствии этот тренд переняли европейские производители, а позже он дошёл и до советских заводов.

Двухцветные автомобили в СССР

Впервые в Советском Союзе двухцветную окраску применили в 1935 году для юбилейного серийного экземпляра. Стотысячный автомобиль марки ГАЗ-А покрасили в два цвета по случаю юбилея. Но это был единичный показательный случай. Масштабное же заимствование западной моды началось уже в 1950-х годах, когда советское руководство поставило перед собой цель догнать и обогнать Америку.

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Первой серийной советской машиной в двухцветном исполнении стала знаменитая "Волга" ГАЗ-М21. Это произошло в 1956 году. Кроме того, в два цвета окрашивали престижные "Чайки" ГАЗ-13 и правительственные лимузины ЗИЛ-111, хотя для них это не было серийным решением, поскольку статус государственных автомобилей требовал исключительно черного цвета. Преимущественно двухцветные "Волги" готовили на экспорт, однако объемы поставок за границу оказались не такими большими. Поэтому в СССР массово внедрять специальные молдинги для упрощения окраски и маскировки стыков красок не стали.

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Зато "Москвич" получил аккуратный боковой хромированный молдинг, что очень помогло на внешних рынках, где такие машины пользовались определенным спросом. На рубеже 1950-1960-х годов за границу продавалось до 60 % всех выпущенных "Москвичей". Яркая окраска должна была привлечь внимание иностранных покупателей, и этот приём в чём-то даже оказался успешным.

Интересно, что в статусе опытных прототипов существовали даже двухцветные "Запорожцы" ЗАЗ-965, однако тратить лишнее время и дефицитную краску на самую дешёвую советскую модель никто не собирался, поэтому до серийного производства они не дошли. Уже в начале 1960-х годов мода на двухцветное оформление кузовов начала стремительно угасать.

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Новая мода на контрастные крыши

Несмотря на то, что общая тенденция пошла на спад, некоторые зарубежные компании продолжали выпускать автомобили с контрастными крышами, часто дополняя их стильной виниловой обивкой. В 1970-х годах этот дизайн нашёл отклик и в СССР: немало владельцев начали самостоятельно окрашивать крыши своих "Москвичей", "Жигулей", а иногда и "Волг" в чёрный цвет.

Советские автомобильные заводы так и не наладили массовый выпуск подобных модификаций даже для зарубежных рынков. Считалось, что желающие смогут изменить внешний вид самостоятельно, поэтому иностранные дилеры, стремясь соответствовать требованиям времени, впоследствии сами начали создавать топовые версии советских машин с контрастными крышами.

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