Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: ''Стальной фронт'' передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран

Инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" передала 157-й отдельной механизированной бригаде седельный тягач Volvo и автомобильный кран. Стоимость двух машин составляет более 8 млн грн. Они предназначены для тяжелых перевозок, грузоподъемных работ и обеспечения ремонта военной техники. Общий объем помощи бригаде с начала сотрудничества составляет 234 млн грн.

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Для механизированных подразделений важно не только получение боевых машин, но и возможность обслуживать и восстанавливать их после интенсивной эксплуатации или повреждений. Тяжелую технику нужно доставлять в ремонтные подразделения, снимать и устанавливать габаритные агрегаты, перевозить оборудование и выполнять монтажные работы. Все это требует специализированного транспорта.

Переданный военным Volvo FH16 750 оснащен двигателем мощностью 750 лошадиных сил и колесной формулой 8×4. Это тягач, рассчитанный на работу с тяжелыми грузами в составе автопоезда. С соответствующим полуприцепом его можно использовать для перевозки крупногабаритной техники, в частности машин, которые не могут двигаться самостоятельно, а также для транспортировки инженерного и ремонтного оборудования.

Второй элемент передачи – автомобильный кран FAUN RTF 40-3 с максимальной грузоподъемностью до 40 тонн и телескопической стрелой длиной до 30 метров. Он может выполнять погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, в частности помогать поднимать тяжелые узлы и агрегаты во время ремонта техники. Фактическая допустимая масса груза зависит от вылета стрелы и условий работы.

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Вместе тягач и кран расширяют технические возможности бригады: один обеспечивает транспортировку тяжелых грузов, второй – их подъем и перемещение во время обслуживания. В эту партию помощи также вошел специализированный прицеп Istrail Maskintrailer стоимостью более 2,4 млн грн. Общая стоимость тягача, крана и прицепа составляет более 10,4 млн грн.

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"Когда тяжелая машина выходит из строя или получает повреждения, ее нужно доставить к месту ремонта, а затем работать с агрегатами, которые невозможно перемещать вручную. Для этого нужны и тягач, и кран. Собственная специализированная техника помогает нам лучше планировать перевозки и ремонтные работы и быстрее возвращать машины в эксплуатацию", – объясняет представитель 157-й ОМБр

157-я ОМБр систематически получает помощь от "Стального фронта". В мае 2025 года бригаде передавали, в частности, тягач с полуприцепом-тралом, способным перевозить грузы массой до 68 тонн, два 12-тонных грузовика, пикапы и микроавтобусы. Эти машины предназначались для военной логистики и транспортировки техники.

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В июле 2026 года военные получили очередную партию на сумму более 4,4 млн грн: автомобили, квадроциклы, 50 терминалов Starlink Mini и оборудование для учебных симуляций. А 5 октября стало известно о передаче еще семи квадроциклов и четырех мобильных бань, которые обеспечивают мобильность подразделений и бытовые потребности личного состава.

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Всего с начала сотрудничества 157-я ОМБр получила от "Стального фронта Рината Ахметова" помощь на 234 млн грн. Из этой суммы 76,6 млн грн приходится на 2026 год. Помощь включает транспорт, средства связи, оборудование для военных задач, ремонта и бытового обеспечения.

"Стальной фронт Рината Ахметова" объединяет помощь Силам обороны Украины от бизнесов группы SCM. В рамках инициативы военным передают транспорт, беспилотники, средства связи, оборудование для ремонта и инженерных работ, а также изготавливают защитные конструкции, стальные укрытия и другие необходимые изделия.