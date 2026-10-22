Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: ''Стальной фронт'' передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Заслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалЗаслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриМарко РубиоРубио ответил, кто принимает решение о работе Starlink в УкраинеВладимир ЗеленскийЗеленский оценил, может ли Путин решиться применить ядерное оружиеПовреждены конструкции, был большой пожар: последствия атаки РФ на "Эпицентр" и JYSK на Оболони в Киеве. Фото и видеоПовреждены конструкции, был большой пожар: последствия атаки РФ на "Эпицентр" и JYSK на Оболони в Киеве. Фото и видеоЗвезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчезЗвезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчезЛистья будут просто сиять: как правильно ухаживать за замиокулькасомЛистья будут просто сиять: как правильно ухаживать за замиокулькасомЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубокЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубокВ Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостовВ Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостов

Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: "Стальной фронт" передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
157
Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: "Стальной фронт" передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран
Вместе тягач и кран расширяют технические возможности бригады. Источник: "Стальной фронт Рината Ахметова"

Инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" передала 157-й отдельной механизированной бригаде седельный тягач Volvo и автомобильный кран. Стоимость двух машин составляет более 8 млн грн. Они предназначены для тяжелых перевозок, грузоподъемных работ и обеспечения ремонта военной техники. Общий объем помощи бригаде с начала сотрудничества составляет 234 млн грн.

Для механизированных подразделений важно не только получение боевых машин, но и возможность обслуживать и восстанавливать их после интенсивной эксплуатации или повреждений. Тяжелую технику нужно доставлять в ремонтные подразделения, снимать и устанавливать габаритные агрегаты, перевозить оборудование и выполнять монтажные работы. Все это требует специализированного транспорта.

Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: ''Стальной фронт'' передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран

Седельный тягач Volvo и автомобильный кран для 157-й отдельной механизированной бригады. Источник: "Стальной фронт Рината Ахметова"

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
9,4 т.
Насыщенный день: Рыбы получат долгожданный ответ, а Близнецы деньги – гороскоп на 22 октября для всех
9,4 т.
Насыщенный день: Рыбы получат долгожданный ответ, а Близнецы деньги – гороскоп на 22 октября для всех
Анна ЯкубецАнна Якубец
6,8 т.
В Украине мужчина объявил себя невоеннообязанным через нотариуса: дело дошло до суда
6,8 т.
В Украине мужчина объявил себя невоеннообязанным через нотариуса: дело дошло до суда
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
6,5 т.
Россия убила ее мужа и детей: на Харьковщине простились с погибшей в ДТП Ольгой Кривогуб. Фото
6,5 т.
Россия убила ее мужа и детей: на Харьковщине простились с погибшей в ДТП Ольгой Кривогуб. Фото

Переданный военным Volvo FH16 750 оснащен двигателем мощностью 750 лошадиных сил и колесной формулой 8×4. Это тягач, рассчитанный на работу с тяжелыми грузами в составе автопоезда. С соответствующим полуприцепом его можно использовать для перевозки крупногабаритной техники, в частности машин, которые не могут двигаться самостоятельно, а также для транспортировки инженерного и ремонтного оборудования.

Второй элемент передачи – автомобильный кран FAUN RTF 40-3 с максимальной грузоподъемностью до 40 тонн и телескопической стрелой длиной до 30 метров. Он может выполнять погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, в частности помогать поднимать тяжелые узлы и агрегаты во время ремонта техники. Фактическая допустимая масса груза зависит от вылета стрелы и условий работы.

Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: ''Стальной фронт'' передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран

Седельный тягач Volvo и автомобильный кран для 157-й отдельной механизированной бригады. Источник: "Стальной фронт Рината Ахметова"

Вместе тягач и кран расширяют технические возможности бригады: один обеспечивает транспортировку тяжелых грузов, второй – их подъем и перемещение во время обслуживания. В эту партию помощи также вошел специализированный прицеп Istrail Maskintrailer стоимостью более 2,4 млн грн. Общая стоимость тягача, крана и прицепа составляет более 10,4 млн грн.

"Когда тяжелая машина выходит из строя или получает повреждения, ее нужно доставить к месту ремонта, а затем работать с агрегатами, которые невозможно перемещать вручную. Для этого нужны и тягач, и кран. Собственная специализированная техника помогает нам лучше планировать перевозки и ремонтные работы и быстрее возвращать машины в эксплуатацию", – объясняет представитель 157-й ОМБр

157-я ОМБр систематически получает помощь от "Стального фронта". В мае 2025 года бригаде передавали, в частности, тягач с полуприцепом-тралом, способным перевозить грузы массой до 68 тонн, два 12-тонных грузовика, пикапы и микроавтобусы. Эти машины предназначались для военной логистики и транспортировки техники.

Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: ''Стальной фронт'' передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран

Седельный тягач Volvo и автомобильный кран для 157-й отдельной механизированной бригады. Источник: "Стальной фронт Рината Ахметова"

В июле 2026 года военные получили очередную партию на сумму более 4,4 млн грн: автомобили, квадроциклы, 50 терминалов Starlink Mini и оборудование для учебных симуляций. А 5 октября стало известно о передаче еще семи квадроциклов и четырех мобильных бань, которые обеспечивают мобильность подразделений и бытовые потребности личного состава.

Всего с начала сотрудничества 157-я ОМБр получила от "Стального фронта Рината Ахметова" помощь на 234 млн грн. Из этой суммы 76,6 млн грн приходится на 2026 год. Помощь включает транспорт, средства связи, оборудование для военных задач, ремонта и бытового обеспечения.

"Стальной фронт Рината Ахметова" объединяет помощь Силам обороны Украины от бизнесов группы SCM. В рамках инициативы военным передают транспорт, беспилотники, средства связи, оборудование для ремонта и инженерных работ, а также изготавливают защитные конструкции, стальные укрытия и другие необходимые изделия.

Похожие темы
Война в Украиневоенная техникаФонд Рината АхметовавоенныеПомощь ВСУ
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники