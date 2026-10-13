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Дети остались без матери: на фронте погибла оператор FPV-дронов с позывным "Демон"

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
icon 16,8 т.
Дети остались без матери: на фронте погибла оператор FPV-дронов с позывным "Демон"
На войне погибла оператор FPV-дрона Валерия Степанова. Источник: Коллаж OBOZ.UA

На фронте погибла военнослужащая и оператор FPV-дронов Валерия Степанова с позывным "Демон", которая служила в 432-м отдельном полку беспилотных систем. Ее убил вражеский беспилотник.

Об этом сообщил военный женский проект "Она стоит", а также председатель организации "Всеукраинское интеграционное движение ВИР в Украину" Елена Олейник. Ранее военнослужащая публично заявляла о перенесенном сексуальном насилии во время несения службы в другой бригаде.

Валерия погибла, защищая Украину

Дети остались без матери: на фронте погибла оператор FPV-дронов с позывным ''Демон''

Валерия Степанова погибла от удара вражеского дрона во время выполнения боевого задания. Источник: instagram/shestandsua

Валерия Степанова погибла от удара вражеского дрона во время выполнения боевого задания. Военнослужащая была молодой матерью, и ее дети остались без самого дорогого человека.

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"Погибла как героиня, защищая Украину и каждого из нас. Молодая, красивая, мама. Ее дети остались без мамы. Нет слов, которые могли бы выразить эту боль", – говорится в посте военного женского проекта "Она стоит".

В проекте также отметили, что будут помнить ее не только как военную, но и как женщину, которая решилась публично говорить о пережитом во время службы.

"Валерия нашла в себе силы говорить о пережитом публично. У нее было право на защиту, на справедливость, на жизнь. Она должна была вернуться к детям, обнимать их, видеть, как они растут. Мы будем помнить ее смелость – и в бою, и в решении не молчать. Ее подвиг и вклад в защиту Украины заслуживают уважения", – написала Елена Олейник.

Дети остались без матери: на фронте погибла оператор FPV-дронов с позывным ''Демон''

Елена Олейник подчеркнула необходимость расследования обстоятельств гибели Виктории. Источник: Facebook Елены Олейник

Она также подчеркнула необходимость расследования заявленных Валерией фактов домогательств и обстоятельств ее гибели.

По словам Елены Олейник, Валерия на момент гибели выполняла задание уже в другом подразделении – 432-м отдельном полку беспилотных систем. Ранее она служила в 118-й бригаде ТрО, где, по ее собственному заявлению, подвергалась домогательствам, физическому насилию и угрозам.

Олийник также рассказала, что Валерии нравилось служить в новом подразделении, она мечтала стать профессиональной FPV-пилоткой.

"Ее голос не должен быть забыт"

Проект "Она стоит" ранее публиковал заявление Валерии о домогательствах и насилии во время службы в 118-й бригаде ТрО. По словам авторов проекта, военнослужащая нашла в себе силы публично рассказать о пережитом и требовала защиты и справедливости.

После ее гибели в "Она стоит" заявили, что расследование изложенных Валерией фактов должно быть доведено до конца, а все, чья вина будет установлена, должны понести наказание.

Дети остались без матери: на фронте погибла оператор FPV-дронов с позывным ''Демон''

На фронте погибла военнослужащая и оператор FPV-дронов Валерия Степанова с позывным "Демон". Источник: instagram/shestandsua

Елена Олейник также призвала провести независимое, тщательное и беспристрастное расследование обстоятельств гибели Валерии. Она подчеркнула, что необходимо установить все обстоятельства ее гибели и проверить, были ли должным образом рассмотрены предыдущие сообщения военнослужащей и принимались ли меры для ее защиты.

В то же время Олейник отдельно подчеркнула, что не утверждает о связи между предыдущими заявлениями Валерии и ее гибелью. По ее словам, именно поэтому обстоятельства смерти военнослужащей требуют независимой проверки и четких ответов.

"Ее дети и родные имеют право знать правду. А мы обязаны не забыть ее голос. Надеемся, нас услышат", – подчеркнула Елена Олейник

В "Она стоит" также подчеркнули, что гибель Валерии не должна стать поводом для прекращения расследования ее предыдущих заявлений о насилии.

Что известно о деле Валерии Степановой

В августе 2026 года Валерия Степанова публично рассказала о домогательствах и насилии, которым, по ее словам, она подверглась во время службы в 118-й отдельной бригаде ТрО. Свое заявление военнослужащая обнародовала в Instagram, а впоследствии рассказала о пережитом в Threads.

Дети остались без матери: на фронте погибла оператор FPV-дронов с позывным ''Демон''

Валерия Степанова публично рассказала о притязаниях, которые испытала во время службы. Источник: instagram/shestandsua

Валерия была пулеметчицей огневой группы ДФТГ, однако впоследствии подписала контракт на должность оператора беспилотника. Однако после подписания контракта военнослужащую сначала отправили на командно-наблюдательный пункт, где она дежурила вместе с сослуживцами.

По словам Степановой, во время одного из дежурств представители командования употребляли алкоголь и пытались заставить ее выпить, а после отказа заперли в комнате, удерживали и пытались прикасаться к ней. Позже, по ее утверждению, в другом батальоне она вновь подверглась физическому насилию – ее избивали и душили.

Впоследствии она самовольно покинула воинскую часть, объяснив это тем, что ей не разрешали перевестись в выбранное подразделение.

После обнародования заявления Степанова сообщила об угрозах, а впоследствии опубликовала ответ командования 118-й бригады о начале служебного расследования. В то же время военнослужащая отмечала, что ее историю пытались использовать в российских информационно-психологических операциях.

Позже Степанова уточнила, что ее обвинения касались двух разных батальонов, а упоминание о бригаде она использовала в качестве обобщения. Также она сообщила, что угрозы прекратились. Впоследствии Валерия присоединилась к 432-му отдельному полку беспилотных систем, где и служила до своей гибели.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибла 22-летняя защитница Виктория Скобель.Она до конца оставалась верна военной присяге. Девушка была жительницей города Синельниково. У героини осталась мама.

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